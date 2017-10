Verstappen aan het feest in Maleisië, Vandoorne tweede keer op rij knap zevende en spreekt over "beste wedstrijd tot nu toe" YP

10u38

Bron: Belga 365 Getty Images Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) heeft vandaag de Grote Prijs Formule 1 van Maleisië gewonnen, de vijftiende manche van het seizoen. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) evenaarde op het circuit van Sepang met een zevende stek zijn beste resultaat ooit. Twee weken geleden eindigde hij op de GP van Singapore ook op die plaats.

De gisteren pas 20 jaar geworden Verstappen begon vanop de derde positie aan de race, maar nam in de vierde van 56 rondes de pole over van Lewis Hamilton (Mercedes). De Brit eindigde als tweede, voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), die als laatste vertrok, viel na een inhaalbeweging net naast het podium.



In de WK-stand blijft Hamilton de stand aanvoeren met 281 punten, voor Vettel (247 punten) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes/222 punten). Vandoorne (13 punten) krijgt er zes punten bij en staat veertiende.



Op 8 oktober staat de volgende GP op de agenda op het Suzuka International Racing Course in Japan.

REUTERS

Voor Max Verstappen kwam overwinning op het juiste moment

Max Verstappen domineerde de Grand Prix van Maleisië zoals legende Michael Schumacher in zijn beste jaren. De pas 20-jarige Nederlander kon amper geloven dat zijn Red Bull zo snel en onkreukbaar de race doorstond. "De auto voelde vanaf het begin goed, ik ben er vol voor gegaan", zei hij in het podiuminterview na de race op het circuit van Sepang. Verstappen kende veel tegenslag dit seizoen en noteerde al zeven uitvalbeurten. Het geduld van de overambitieuze Nederlander werd danig op de proef gesteld. "Na zo'n moeizaam seizoen komt deze overwinning precies op het juiste moment", verklaarde hij, gedrenkt in champagne.



Zijn geslaagde inhaalactie bij Lewis Hamilton (Mercedes) vroeg in de race bleek beslissend. "Hij rijdt voor het kampioenschap en heeft meer te verliezen dan ik. Daarom heb ik hem snel aangevallen. Toen ik er voorbij was, bleek de auto ongelooflijk snel. Ik heb echt op snelheid gewonnen."

REUTERS

Vandoorne: "Mijn beste wedstrijd tot nu toe"

Stoffel Vandoorne heeft vertrouwen getankt met zijn zevende plaats bij de GP Formule 1 van Maleisië. Nooit eerder voelde hij zich zo goed in zijn McLaren."Ik mag wel zeggen dat dit mijn beste wedstrijd tot nu toe in de Formule 1 was", reageerde Vandoorne op de website van de organisatie. "Ik voelde me het hele weekend erg sterk, en had echt vertrouwen in de wagen. Na de kwalificaties wisten we nog altijd niet goed waar ik zou uitkomen, maar een zevende plaats is fantastisch."



De jonge Belg was verbaasd over zijn eigen prestatie. "Ik nam een uitstekende start. We wisten dat het moeilijk zou worden om de piloten van Force India en Williams af te houden, maar alleen Perez geraakte mij voorbij. Ik hield een ongelofelijk ritme aan en kon volhouden tot het einde."

photo_news