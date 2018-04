Vandoorne zet tiende oefentijd neer in Bahrein, Räikkönen is snelste LPB

06 april 2018

18u35

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne staat na de eerste twee vrije oefensessies voor de Grote Prijs van Bahrein met de tiende tijd genoteerd. McLaren-ploegmaat Fernando Alonso liet de negende chrono optekenen.

In de eerste sessie legde Vandoorne in zijn McLaren 25 ronden af en klokte een snelste tijd van 1:33.364, goed voor een dertiende plaats. In de tweede sessie verbeterde Vandoorne zich naar een tijd van 1:31.422, waarmee hij net de top tien haalde.

De snelste tijd kwam op naam van de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari), die afklokte in 1:29.817. Zijn ploegmaat Sebastian Vettel was amper elf duizendsten trager. Wereldkampioen Lewis Hamilton moest vrede nemen met de vierde chrono.

Morgennamiddag staan de derde vrije training en de kwalificaties op het programma. Het WK Formule 1 begon op 25 maart met de GP van Australië in Melbourne. Vettel won voor Hamilton en Räikkönen. Vandoorne werd negende.

Top 10:

1. Kimi Räikkönen 1:29.817

2. Sebastian Vettel 1:29.828

3. Valtteri Bottas 1:30.380

4. Lewis Hamilton 1:30.472

5. Max Verstappen 1:30.745

6. Daniel Ricciardo 1:30.751

7. Nico Hulkenberg 1:31.220

8. Pierre Gasly 1:31.232

9. Fernando Alonso 1:31.282

10. Stoffel Vandoorne 1:31.422