Vandoorne zet geen tijd neer en sneuvelt in Q2, pole in Mexico is voor Vettel Peter Luysterborg

21u02 2 AFP Formule 1 Stoffel Vandoorne is uitgeschakeld in Q2 van de kwalificaties voor de Grote Prijs van Mexico. De Belg van McLaren klokte de dertiende tijd in Q1, nadat hij lang in de onderste regionen hing. In Q2 kon Vandoorne geen chrono neerzetten. De pole in Mexico is weggelegd voor Sebastian Vettel, die Max Verstappen en Lewis Hamilton op de startgrid voorafgaat.

Met een tijd van 1:20.030 klokte Vandoorne in de derde vrije oefensessie eerder op de dag de negentiende (en traagste) chrono van het hele lot. Ook toen liep het dus al stroef voor de West-Vlaming. McLaren-ploegmaat Fernando Alonso deed met een zestiende tijd niet veel beter in die derde vrije sessie en sneuvelde in de kwalificaties eveneens in Q2, net voor Vandoorne.

Vrijdag slaagde Vandoorne er in de eerste vrije oefensessie ook al niet in een chrono neer te zetten door technische problemen. In de tweede sessie lukte hij de vijftiende tijd. Onze landgenoot is in Mexico al zeker van een gridstraf van 35 plaatsen na een nieuwe motorwissel. Ook Alonso start achterin, de Spanjaard wordt twintig plaatsen achteruitgezet.

AFP