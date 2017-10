Vandoorne: "Zal door motorwissel helemaal achteraan moeten starten" 21u45

Bron: Belga 0 Getty Images Formule 1 Stoffel Vandoorne zal zondag in de Grote Prijs van Mexico opnieuw vanop de laatste startrijen van start moeten gaan. McLaren-Honda heeft voor aanvang van de achttiende manche van het wereldkampioenschap Formule 1 enkele onderdelen aan de motor van zijn bolide veranderd, wat onze landgenoot op een aanzienlijke gridpenalty zal komen te staan.

Ook Vandoornes Spaanse ploegmaat Fernando Alonso zal worden teruggeslagen op de startgrid, al moet de Formule 1 beide sancties nog bevestigen. "Jammer genoeg moesten we de motor opnieuw vervangen, waardoor we helemaal achteraan zullen moeten starten", bevestigde Alonso.



McLaren-Honda had deze tactische motorwissel vooraf ingecalculeerd. "Ik zal 35 plaatsen teruggeslagen worden, omdat we alle motoronderdelen willen vervangen", zei Vandoorne. "In principe is het de laatste keer dit seizoen dat we aan de motor sleutelen. We wisten dat het in Mexico moeilijk zou worden om een goed resultaat te rijden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de motor nu te vervangen. In de laatste twee races liggen er namelijk mogelijkheden voor ons."



"We zullen het weekend nu helemaal anders benaderen. De focus zal niet liggen op de kwalificaties, maar op de race van zondag", aldus de 25-jarige Vandoorne, die in de WK-stand met 13 punten op de vijftiende plaats staat. Alonso verzamelde drie punten minder en is zestiende.



Ook afgelopen weekend in de GP van de Verenigde Staten moest Vandoorne achteraan plaatsnemen op de startlijst. Ook toen waren motoraanpassingen de reden voor een gridpenalty. Volgend seizoen zal Renault de motoren van McLaren leveren.