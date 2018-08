Vandoorne wil zijn zitje bij McLaren niet zomaar afstaan: "Ik ben beter dan Ocon en Norris" DMM

23 augustus 2018

19u32

Bron: Belga/Sporza 1 Formule 1 Spannende weken voor Stoffel Vandoorne. Niet alleen is er de GP van België in Spa-Francorchamps, maar ook de kwestie rond zijn zitje bij McLaren. Rijdt Vandoorne volgend jaar nog bij de F1-renstal waar het voor hem allemaal begon?

De transfermarkt draait op volle toeren in de Formule 1. Na het vertrek van Fernando Alonso bij McLaren staat volgens kwatongen nu ook het zitje van Stoffel Vandoorne ter discussie. Mogelijk rijdt onze landgenoot komend weekend al zijn laatste GP van het seizoen. Een anonieme bron dicht bij McLaren vertelde aan het Franse AFP dat Vandoorne het slachtoffers wordt van de stoelendans tussen de Canadees Lance Stroll (Williams) en de Fransman Esteban Ocon (Force India). De eerste zou van Williams naar Force India trekken, terwijl Ocon ten nadele van Vandoorne zou doorschuiven naar McLaren.

Voor Stoffel Vandoorne dreigt er zo voortijdig een einde te komen aan zijn F1-avontuur bij McLaren, waar zijn contract na dit seizoen sowieso afloopt. "Ik heb er vertrouwen in, ook al heb ik geen enkele garantie voor volgend seizoen", reageerde de Kortrijkzaan voor de camera bij Sporza. Onze landgenoot krijgt in de eerste vrije oefenritten op Francorchamps het gezelschap van Lando Norris. De achttienjarige Britse reserverijder krijgt de plaats van Fernando Alonso, die na dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1 en dan vervangen wordt door Carlos Sainz jr. De talentvolle Norris is één van de kandidaten voor het tweede McLaren-zitje voor volgend seizoen en dus wordt het een regelrechte krachtmeting tussen Vandoorne en de piepjonge Brit. "Ik ben beter dan Ocon en Norris. Mijn palmares spreekt voor zich", reageerde onze landgenoot. "Iedere race is belangrijk. En je bent nooit 100 procent zeker van je zitje, zelfs al zijn je resultaten goed."