Vandoorne volgende week voorgesteld als tweede rijder Formule E-team HWA? Redactie

08 oktober 2018

13u55

Bron: Belga 0 Formule 1 Het blijft voorlopig onduidelijk of Stoffel Vandoorne zijn carrière verderzet in de Formule E, het kampioenschap voor electrische racewagens. De West-Vlaming wordt nadrukkelijk gelinkt aan het nieuwe HWA-team, dat verbonden is aan Mercedes. De renstal stelde vandaag zijn wagen én eerste rijder, de Brit Gary Paffett, voor.

Op de naam van de tweede rijder is het nog even wachten. Die wordt volgende week bekendgemaakt na afloop van de slotmanche van het Duitse toerwagenkampioenschap DTM in Hockenheim.

Volgens gespecialiseerde media ligt Vandoorne (die moet opkrassen bij F1-team McLaren) in de balans met Maro Engel. De Duitser heeft al ervaring in de Formule E en kwam voor Mercedes uit in de DTM.

Het nieuwe Formule E-kampioenschap begint op 15 december in Saoedi-Arabië. Afgelopen seizoen ging de titel naar de Fransman Jean-Eric Vergne (Techeetah). Jérôme d'Ambrosio (Dragon Racing) eindigde als veertiende.