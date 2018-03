Vandoorne tevreden na afloop: “Veel potentieel met Renault” XC

25 maart 2018

10u26

Bron: Play Sports 1 Formule 1 Stoffel Vandoorne is het Formule 1-seizoen goed begonnen. Onze landgenoot werd negende in Melbourne en sprokkelde zo meteen twee punten. Knap. “Ik denk dat er in de toekomst veel potentieel is met Renault”, klonk het na afloop.

“Ik ben tevreden over onze wedstrijd”, vertelde Vandoorne aan Play Sports. “Beide auto’s in de punten (ploegmakker Fernando Alonso werd vijfde, red.) is een leuk resultaat voor het team. Het contrast met vorig jaar is groot. Toen moesten we lange tijd wachten om punten te scoren. Hopelijk zullen we in de volgende races nog een stap voorwaarts zetten.”

“Ik heb vandaag wel enkele plaatsen verloren door het optreden van de virtual safety car (omdat de Haas van Grosjean op het circuit stond, red.), maar dat hoort er nu eenmaal bij. Algemeen bekeken is deze negende plek een positief resultaat.” Leuk extraatje: morgen mag Vandoorne 26 kaarsen uitblazen. “Of ik mijn verjaardag zal vieren? Ik ga met vrienden uit en wil profiteren van de laatste avond hier in Melbourne.” En gelijk heeft hij.

