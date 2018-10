Vandoorne tevreden met eerste puntengewin sinds april: “Wisten dat het hier mogelijk was” YP

29 oktober 2018

16u02

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne kon gisteren eindelijk nog eens punten scoren in het WK Formule 1. Tijdens de Grote Prijs van Mexico eindigde hij op de achtste plaats. "Ik ben heel tevreden. We hebben in de voorbereiding op dit weekend hard gewerkt en we wisten dat we hier punten konden rapen", reageerde de Kortrijkzaan.

In de eerste vier GP's van het seizoen reed Vandoorne zijn McLaren drie keer in de punten: negende in Australië (25 maart), achtste in Bahrein (8 april) en negende in Azerbeidzjan (29 april). Maar daarna was het liefst vijftien races wachten tot Vandoorne nog eens een top tien haalde in zijn weinig competitieve bolide.

"Ik ben heel tevreden dat ik achtste word en zo enkele punten kan scoren. Dat is belangrijk met het oog op het constructeurskampioenschap. We kunnen nu genieten van de laatste wedstrijden.”

"De oefenritten en kwalificaties waren niet al te best", vervolgde Vandoorne. "Maar we zaten er dichter bij dan gewoonlijk en we wisten dat er in de wedstrijd verbetering zou komen. Het was een mooie wedstrijd. Na een ronde stonden we laatste en lag er veel werk op de plank, dus we vochten sterk terug. Ik haalde een paar keer goed in en ging ook goed met de banden om.”

Met de GP's van Brazilië en Abu Dhabi staan er dit jaar nog twee wedstrijden op de F1-kalender. Lewis Hamilton (Mercedes) verzekerde zich in Mexico van een vijfde wereldtitel.

Stoffel Vandoorne zet zijn autosportcarrière na het F1-seizoen verder in de electrische Formule E. Op 15 december rijdt hij voor HWA Racelab (dat gelinkt is aan Mercedes) zijn eerste wedstrijd in Saoedi-Arabië.