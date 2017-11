Vandoorne rijdt achtste tijd in eerste vrije oefensessie in GP van Brazilië Redactie

Bron: Belga 0 AFP Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft vandaag de achtste chrono neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Brazilië. Dat is de negentiende en voorlaatste manche van het WK Formule 1.

Op het Autodromo José Carlos Pace in Sao Paulo legde de West-Vlaming 26 rondjes af. Zijn toptijd bedroeg 1:10.402. Daarmee was hij net iets sneller dan zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso, die met 1:10.476 goed was voor de tiende tijd.

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die al zeker is van een nieuwe wereldtitel, toonde zich de beste van het pak. Hij klokte 1:09.202 en bleef daarmee zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (tweede op 0.127) voor. Een andere Fin, Kimi Raikkönen (Ferrari), reed met 1:09.744 de derde tijd. Dan volgden de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen (vierde in 1:09.750) en de Australiër Daniel Ricciardo (vijfde in 1:09.828).

Later op de dag vindt de tweede vrije oefensessie plaats, morgen de derde en de kwalificatiesessie. Zondag (met start om 17u Belgische tijd) wordt de GP gereden.

