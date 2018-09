Vandoorne rijdt 16de tijd in eerste vrije oefenritten GP van Rusland XC

28 september 2018

12u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft de zestiende tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Rusland. Dat is de zestiende manche van het WK Formule 1.

Op het circuit in Sotchi legde de West-Vlaming 27 rondjes af. Hij kwam daarbij tot een scherpste chrono van 1:37.187. Daarmee was Vandoorne 165 duizendsten van een seconde trager dan reserverijder Lando Norris, die volgend seizoen het zitje van Vandoorne bij McLaren overneemt. De jonge Brit verving Fernando Alonso in de eerste vrije oefensessie en liet de 13de tijd optekenen.

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) noteerde met 1:34.488 de toptijd. De Nederlander Max Verstappen (1:34.538) werd tweede met zijn Red Bull. Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton was in zijn Mercedes goed voor de derde plaats (1:34.818). In de WK-stand telt Hamilton een voorsprong van 40 punten op Vettel, met nog zes GP's te gaan.

Om 14u Belgische tijd staat de tweede oefensessie op het programma. Zaterdag volgen de derde vrije oefenritten (11u) en de kwalificaties (14u). De GP begint zondag om 13u10.

