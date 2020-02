Vandoorne over positie als derde rijder bij Mercedes: “De Formule E blijft mijn prioriteit” PDD/XC

14 februari 2020

18u56 3 Formule 1 Stoffel Vandoorne wordt in de Formule 1 de derde rijder bij Mercedes. “Zijn kansen op een comeback zijn groter geworden”, Stoffel Vandoorne wordt in de Formule 1 de derde rijder bij Mercedes. “Zijn kansen op een comeback zijn groter geworden”, aldus onze F1-watcher Jo Bossuyt . Al blijft Vandoorne z’n focus op de Formule E liggen. Zo maakte hij duidelijk via de telefoon.

“Het is heel leuk om een stapje omhoog te gaan binnen de Mercedes-familie”, opende Vandoorne. “Ik was al betrokken bij veel simulatiewerk. Maar nu wordt het een heel druk jaar voor mij. Ik zal aanwezig zijn op alle grand prixs in de Formule 1, tenzij die overlappen met een race in de Formule E. Dan kies ik voor dat laatste kampioenschap, waar ik op blijf focussen. De Formule E is mijn prioriteit. En dat weet het Formule 1-team ook.”

“Of ik graag wil terugkeren naar de Formule 1? Het is niet zo dat ik koste wat kost een comeback wil maken. En als ik als reserverijder moet inspringen, dan moet er al een ernstig accident gebeuren met Lewis Hamilton of Valtteri Botas. Daar hoop ik uiteraard niet op. Maar als ik moet invallen, dan ben ik er wel klaar voor.”

Vandoorne voert momenteel het WK-klassement aan in de Formule E. “Ik heb een heel goede seizoensstart achter de rug. Drie wedstrijden, twee keer podium... Ik denk dat ik een heel mooie toekomst in de Formule E kan hebben. Hier kan ik resultaten laten zien. Dat is het belangrijkste nu", aldus de 27-jarige West-Vlaming.