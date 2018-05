Vandoorne, negende, doet beter dan Alonso in eerste vrije oefenritten voor GP van Spanje LPB

11 mei 2018

16u40

Bron: ANP/Belga 1 Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Spanje afgesloten op een negende plaats. Daarmee deed onze landgenoot in zijn McLaren beter dan ploegmaat Fernando Alonso, die voor eigen volk vrede moest nemen met de twaalfde stek.

Lewis Hamilton klokte de snelste chrono in Barcelona. De wereldkampioen ging op het Circuit de Catalunya met een tijd van 1:18.259 Daniel Ricciardo (1:18.392) en Max Verstappen (1:18.533) vooraf. Op het einde van de tweede vrije training spinde Verstappen in de eerste bocht, maar hij hield zijn bolide intact. Vandoorne liet een tijd van 1:19.722 noteren, Alonso klokte af in 1:20.035. Vandoorne klokte ook in de eerste vrije oefensessie de negende tijd. De Fin Valtteri Bottas was toen de snelste.

Robert Kubica zat voor het eerst sinds 2010 tijdens een raceweekend in een F1-bolide. De 33-jarige Pool, die in 2011 zwaargewond raakte bij een rally-ongeval, verving in de eerste oefensessie van de dag de Rus Sergej Sirotkin.

FP2 CLASSIFICATION@LewisHamilton on top, with @redbullracing breathing down his neck



This could get interesting 👀#F1 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/y0TkWzFVnq Formula 1(@ F1) link

🏁: That’s the end of #FP2. 🇪🇸

⏱: Stoffel P9

⏱: Fernando P12

💻📱: Recap: https://t.co/cnJBz9wmGZ

⏰: Now to get set for Saturday. 👨‍🔧👩‍🔧 pic.twitter.com/qopke7EznB McLaren(@ McLarenF1) link