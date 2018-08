Vandoorne na vijftiende plaats op eigen terrein: "Vervelende race" TLB

26 augustus 2018

20u08

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne reed tijdens de Grote Prijs van België Formule 1 naar een vijftiende plaats in de eindrangschikking. De West-Vlaming was daarmee ook laatste. "Het was voor mij, om eerlijk te zijn, een vervelende race. Ik heb constant alleen rondgereden", liet Vandoorne na afloop optekenen.

"Het ongeval aan de start is voor iedereen vervelend, maar het belangrijkste is dat er niemand gewond raakte", begon de Kortrijkzaan. "We hebben vandaag onze bandenstrategie licht aangepast door binnen te gaan tijdens de safetycarprocedure. Jammer genoeg heeft ons dat niet geholpen. Ik denk dat de race over het algemeen een beetje saai was. Er zijn niet veel passeerbewegingen geweest."

"Voor ons persoonlijk is er weinig veranderd", vervolgde Vandoorne. "Wat we ook doen, er verandert niets. We waren lang niet snel genoeg. De enige manier om een resultaat te halen was te kiezen voor een verschillende tactiek, maar ook dat heeft niet gewerkt." Na acht punten te hebben verzameld in de eerste vier Grote Prijzen, staat Vandoorne sindsdien droog.