Vandoorne moet vrede nemen met 14de startpositie in Bahrein, Vettel pakt pole LPB

07 april 2018

18u09 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne start morgen in de Grote Prijs van Bahrein vanop de veertiende positie. Vandoorne en McLaren-ploegmaat Fernando Alonso werden uitgeschakeld in het tweede deel van de kwalificaties. De Spanjaard deed één plaats beter en gaat straks als dertiende van start.

De pole op het circuit van Sakhir is weggelegd voor de Duitser Sebastian Vettel, die zijn Ferrari-ploegmaat Kimi Räikkönen in het slot nog nipt aftroefde.

Max Verstappen crashte tijdens het eerste deel van de kwalificaties. De Nederlander was bezig met een snelle ronde toen hij de controle over zijn wagen verloor. De Red Bull van Verstappen raakte van de baan en kwam in botsing met een muur langs het circuit. Daarbij raakte de voorkant van de auto beschadigd. Verstappen kon ongedeerd uit zijn wagen stappen na het ongeval.