Vandoorne maakt zich ondanks geruchten geen zorgen over toekomst: "Natuurlijk rijd ik F1 in 2019" Jo Bossuyt in Duitsland

20 juli 2018

11u16 1 Formule 1 Stoffel Vandoorne (26) maakt zich geen zorgen om zijn toekomst. Ondanks de vraagtekens die boven zijn naam opduiken. Omdat ook zijn tweede seizoen in de Formule 1 niet top is, een beetje. Omdat Alonso hem blijft kloppen, nog meer. Omdat de Formule 1 een slangenkuil is, vooral.

Bij Mercedes is de kogel door de kerk. Lewis Hamilton heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd. Goed voor een injectie van 90 miljoen euro, in zijn bankrekening. In de paddock wordt het nieuws beschouwd als het startschot voor de transferperiode. Het eerste dominoblokje dat nu snel de rest zal doen vallen.

Op een van die blokjes staat de naam van Stoffel Vandoorne. Omdat halverwege het seizoen nog niet duidelijk is of McLaren met hem door wil. Anderhalf seizoen kwakkelen, bij een McLaren dat nog maar een schim is van het topteam dat ooit grossierde in wereldkampioenen: het is destructief voor de reputatie van een jonge coureur. Toen hij de GP2 in 2015 domineerde als niemand tevoren en in Bahrein 2016 schitterend inviel voor de geblesseerde Alonso, deed de hele paddock lyrisch: Stoffel Vandoorne was klaar om de nieuwe ster van de Formule 1 te worden. Maar nergens verkeert het sneller dan in de Formule 1. Vandaag hoor en lees je veel vraagtekens als het over Vandoorne gaat. Dat de Belg geen prijzen kan rijden met die McLaren MCL33, veredelde zeepkist, snapt iedereen. Maar dat hij al tien races op rij werd geklopt door Alonso, in de kwalificaties, wordt hem aangerekend. Tenminste toch door waarnemers die bekend staan om hun ongenuanceerd oordelen. Zoals Jacques Villeneuve: "Zijn eerste grand prix was top, maar we zijn twee jaar verder en hij heeft nog geen stap vooruitgezet." Natuurlijk zijn er ook genuanceerdere stemmen. Zoals David Coulthard: "Stoffel blijft een toptalent. Alleen gaat McLaren door een diep dal, beweegt daar van alles. Geen ideale situatie als nieuwkomer. En met Alonso heeft Stoffel niet meteen de makkelijkste teamgenoot."

Die aamborstige McLaren is inderdaad niet het enige probleem voor Vandoorne. Er is ook de eigenheid van de Formule 1: geen sport waarin politiek en geld zo een cruciale rol spelen. Ellebogenwerk voor gevorderden. Fernando Alonso is er een meester in. Zegt een insider ons: "Stoffel krijgt geen ademruimte bij McLaren. Eigenlijk is Alonso daar de baas. Hij moet maar een krimp geven, en ze doen wat hij vraagt." En dat heeft dan weer te maken met het grote komen en gaan, de voorbije maanden bij McLaren. Eigenaar Ron Dennis, teammanager Martin Whitmarsh, ingenieur Sam Michael of pr-baas Matt Bishop: de sleutelfiguren die Vandoorne bij McLaren binnenhaalden en een onwrikbaar geloof in zijn talent hadden, hem zagen als hun toekomstige wereldkampioen en ook naar die top wilden begeleiden, zijn allemaal weg. Uitgekocht of ontslagen. Alsof dat niet volstaat: van de nieuwe grote baas, Zak Brown, wordt gefluisterd dat hij ook manager is van Lando Norris, fel bejubeld Brits talent, van rijken huize en nu al invaller bij McLaren. De baas die ook je beschermheer is: natuurlijk vergroot dat de kansen van Norris om de plaats van Vandoorne in te pikken. Nogal wat bronnen beweren trouwens dat die deal al rond is. Als ook dat gerucht klopt, en Alonso beslist om toch bij McLaren te blijven, dan is er in 2019 geen plaats meer voor Vandoorne. Ondanks zijn contract van lange duur dat hij blijkbaar heeft: het zou niet de eerste keer zijn dat McLaren een vaste coureur degradeert naar invaller. Kevin Magnussen ondervond het in 2015.

"Stoffel moet weg bij McLaren", zegt een ex-coureur en landgenoot die anoniem wil blijven. "Te veel politiek, ze spelen met zijn carrière." De man is niet alleen met die mening. Gwen Lagrue, rechterhand van Mercedes-baas Toto Wolff en verantwoordelijk voor de opvolging van jong talent bij het Duitse team, twee weken geleden op RTBF: "Het zou niet slecht zijn als Stoffel ergens anders terecht kon. Een team als Sauber, bijvoorbeeld. Waar hij tot zijn recht komt. Een team dat in hem gelooft zoals nog veel mensen in hem geloven, ik ook: hij heeft veel talent en alles om te slagen. Maar dat komt er bij McLaren niet uit."

Sauber-baas is fan

Sauber. De naam valt niet voor het eerst als het over de toekomst van Vandoorne gaat. Normaal. Teambaas is er ene Frédéric Vasseur. Iemand die almaar meer invloed verwerft in de paddock, ook bekend staat als een echte autosportman. Lees: geen politiek maar racen. En recht voor de raap. Vasseur was baas van GP2-team ART toen Vandoorne er reed. Hij zei toen meermaals: "Stoffel is de meest getalenteerde die ik ooit had." Kan tellen voor een man die ooit Hülkenberg, Rosberg of Hamilton in zijn team had.

Formule 1 blijft natuurlijk Formule 1. Dat een teambaas in je gelooft, volstaat niet om je een plaats in het team te bezorgen. Omdat altijd andere belangen spelen. Zoals? Bij Sauber is één zitje sowieso voor een coureur met Ferrari-band. Ferrari levert tegen zeer gunstige prijs de motoren aan Sauber, weliswaar onder de naam 'Alfa-Romeo' - zelfde groep. Vandaar. En de andere coureur, Markus Eriksson, brengt veel geld mee van zijn gulle, Zweedse sponsors. Geld dat ze bij Sauber nodig hebben om de rekening te doen kloppen.

Stoffel Vandoorne blijft er rustig bij. Enige juiste houding in zijn situatie, trouwens. Zei hij ons gisteren: "Ik heb er vertrouwen in: natuurlijk rijd ik ook volgend jaar Formule 1." Wij dan: "Bij McLaren?" Vandoorne: "Ja."

Wordt vervolgd.