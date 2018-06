Vandoorne klokt tiende tijd in tweede vrije oefensessie LPB

29 juni 2018

12u56

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft de tiende chrono neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat is de negende manche van het WK Formule 1.

De West-Vlaming reed in zijn McLaren een rondje neer in 1:05.930. Hij was daarmee een halve seconde sneller dan zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso. Die raakte met 1:06.429 niet verder dan de negentiende en op een na traagste tijd.

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) toonde zich op het circuit van Spielberg net als in de eerste sessie ook de snelste in de tweede. Hij zette een ronde neer in 1:04.597 en bleef daarmee zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (tweede op 0.176) voor. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) reed de derde chrono (op 0.236) voor de Red Bulls van de Australiër Daniel Ricciardo (vierde op 0.452) en de Nederlander Max Verstappen (vijfde op 0.546).

Morgen volgen de derde vrije sessie en de kwalificaties. De GP start zondag om 15u10.