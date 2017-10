Vandoorne klokt 10de tijd in eerste vrije oefensessie, geen chrono in tweede sessie XC

10u13

Bron: Belga 0 Getty Images Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft de tiende chrono neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Japan. Dat is de zestiende manche in het WK Formule 1. Door hevige regenval lag het circuit van Suzuka er drijfnat bij voor de tweede sessie, waarin Vandoorne slechts één ronde reed.

De West-Vlaming legde in de eerste sessie 24 rondjes af. Zijn toptijd bedroeg 1:31.202. Daarmee was hij sneller dan zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso (1:31.235), die de twaalfde klokte.



De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) toonde zich de snelste in de eerste sessie. Hij klokte 1:29.166 en hield daarmee de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes), die een rondje in 1:29.377 realiseerde, achter zich. De derde chrono (1:29.541) was voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull).



De tweede sessie ging door hevige regenval met een vertraging van drie kwartier van start. Slechts vijf piloten wisten een tijd neer te zetten. Hamilton liet met 1:48.719 het snelste rondje optekenen. Vandoorne reed slechts één ronde en realiseerde geen chrono.

Uitslag eerste vrije oefensessie

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:29.166 (23 rondes)



2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:29.377 (29)



3. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:29.541 (27)



4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:29.638 (22)



5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:30.151 (30)



6. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:30.762 (26)



7. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:30.899 (22)



8. Nico Hulkenberg (Dui/Renault) 1:30.974 (24)



9. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:31.032 (22)



++ 10. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:31.202 (24)



11. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:31.216 (15)



12. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:31.235 (19)



13. Sergio Perez (Mex/Force India-Mercedes) 1:31.530 (23)



14. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:31.602 (2)



15. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:31.757 (22)



16. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:31.912 (20)



17. Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) 1:32.252 (14)



18. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1:32.501 (18)



19. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:32.897 (29)



20. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:33.397 (28)

Uitslag tweede vrije oefensessie

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:48.719 (4 rondes)



2. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:49.518 (3)



3. Sergio Perez (Mex/Force India-Mercedes) 1:51.345 (3)



4. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:52.146 (3)



5. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:52.343 (4)



Slechts vijf piloten zetten een chrono neer wegens hevige regenval.

Getty Images

AP