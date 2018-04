Vandoorne fungeert als perfecte ploegmaat voor Alonso: "We probeerden een tiende te verbeteren" Mike De Beck

14 april 2018

12u01

Bron: AS 0 Formule 1 Opvallend beeld in de kwalificaties van de GP van Shanghai. In het slot van de tweede kwalificatiereeks posteerde Stoffel Vandoorne zich voor Fernando Alonso zodat zijn Spaanse ploegmakker kon profiteren van de slipstream van onze landgenoot. Mooi ploegenspel van McLaren, maar het mocht niet baten. De twee piloten konden zich niet plaatsen voor de Q3.

De zevende rij. Dat is het verdict voor Vandoorne en Alonso in de GP van China. Als ze punten willen sprokkelen zullen ze dus opnieuw een flinke inhaalrace uit hun stuur moeten schudden. "We hebben wat werk op ons bord voor morgen", besefte Stoffel Vandoorne ook.

Toch sloegen de twee rijders van McLaren de handen in elkaar in een poging om zich alsnog te kwalificeren voor de Q3. Wat hen uiteindelijk toch niet lukte. "Tijdens de Q1 was er een beetje discussie wie de slipstream voor wie zou geven", vertelde Alonso aan AS. "Zo probeerden we een tiende te verbeteren. We zullen zien of we de volgende keer wel de Q3 kunnen halen en eerst moeten we de race van morgen nog rijden. Het circuit zal er warmer bij liggen. We moeten kijken of we vanuit die positie een keer of twee keer moeten stopppen." Vandoorne begint er morgen in Shanghai als veertiende aan, net achter Fernando Alonso (dertiende).

🇨🇳 We got some work on our plate tomorrow 😋👊 Let’s go racing! #SV2 #McLaren #Renault #ChineseGP pic.twitter.com/AZCdlDrOdN Stoffel Vandoorne(@ svandoorne) link