Vandoorne en Alonso leven zich uit na GP Bahrein: Alonso pakt uit met karatekick, terwijl Vandoorne beeldig poseert Redactie

09 april 2018

18u24 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne en zijn ploegmaat bij McLaren Fernando Alonso reden gisterenmiddag nog in de punten in de GP van Bahrein. 's Avonds was het tijd voor wat ontspanning. De twee gingen op stap in Manamah, de hoofdstad van Bahrein.

Stoffel Vandoorne zette in de GP van Bahrein een sterke prestatie neer. Na een slechte start, reed de 26-jarige Belg zich met een achtste plaats alsnog in de punten. Zijn ploegmaat bij McLaren Fernando Alonso eindigde net voor hem op de zevende plaats.

’s Avonds vonden de ploegmakkers nog even de tijd om een wandeling te maken in de hoofdstad Manamah. Alonso voelde zich duidelijk in zijn sas en pakte uit met een karatekick terwijl de voorbeeldige Vandoorne netjes poseerde voor de foto. De twee voelen zich duidelijk opgelucht met hun bemoedigende prestaties na het frustrerend seizoen van vorig jaar.

Perfect capture of a monkey falling out of the palm tree! 🌴🐒🙉 pic.twitter.com/UoHfMEHgPl Stoffel Vandoorne(@ svandoorne) link