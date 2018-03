Vandoorne en Alonso halen hun meest kleurrijke hemd boven om goed doel te steunen Mike De Beck

16 maart 2018

Formule 1 Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso hebben zich op een opvallende manier achter een initiatief voor het goede doel geschaard. Beide Formule 1-rijders haalden hun meest kleurrijke hemd uit de kast om 'Orphans For Orphans' te steunen. Een stichting dat zich inzet voor weeskinderen.

"Klaar om onze nieuwe Gandys Mclaren-style slippers te tonen in Australië." Met die boodschap en enorm ludieke foto schaarde Stoffel Vandoorne zich achter een mooi initiatief. Voor de allereerste Grand Prix van het seizoen (op 25 maart) komt McLaren op de proppen met een actie voor het goede doel. Het merk Gandys, dat slippers fabriceert, zal in Australië op de wagens van Vandoorne en Alonso worden geplakt. Samen zullen ze nieuwe slippers op de markt brengen. "100 procent van de opbrengsten zullen naar de Orphans For Orphans Foundation gaan", staat er te lezen op de website van McLaren.

Gandys werd opgericht door twee broers Rob en Paul Forkan. De twee heren verloren in 2004 beide ouders door de Tsunami toen ze 17 en 15 jaar waren. Ze besloten echter niet om bij de pakken te blijven zitten en stichtten het bedrijfje Gandys op. Met de opbrengst steunden ze Orphans For Orphans. Een initiatief dat zich ontfermt over weeskinderen.