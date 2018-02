Vandoorne doet Belgische fans dromen: nieuwe McLaren verrast en wordt minstens in subtop verwacht Jo Bossuyt

28 februari 2018

07u06 41 Formule 1 Natuurlijk is het nog te vroeg. Gisteren was nog maar de tweede testdag van het nieuwe seizoen. Niettemin: het ziet ernaar uit dat er de Belgische formule 1-fans in 2018 een leuk seizoen te wachten staat.

Stoffel Vandoorne loste gisteren in Barcelona Fernando Alonso af achter het stuur van de nieuwe McLaren MCL33, en wat we zagen, deed ons dromen. 's Ochtends, op een circuit dat er koud en dus niet zo snel bij lag, zat de West-Vlaming na een paar rondjes al meteen in het goede ritme. Vandoorne verraste zelfs toen hij een poos bovenaan de tabel stond. Uiteindelijk gingen alleen Vettel (Ferrari) en Bottas (Mercedes) nog sneller. En dat terwijl een probleem met de bevestiging van de uitlaat ervoor zorgde dat Vandoorne amper 37 ronden kon rijden - minder dan de helft van veel concurrenten, zoals Max Verstappen die met de Red Bull achter Vandoorne aftikte.

Our second day of testing draws to a close with Stoff's media session. An earlier small exhaust clip break caused an interruption in our running as the team investigated. #BarcelonaTest pic.twitter.com/Mjgc0NxVOQ McLaren(@ McLarenF1) link

Minstens subtop

Na afloop van de testdag bevestigde Stoffel dat de nieuwe McLaren hem aangenaam had verrast. "Hoewel ik minder rondjes kon afwerken dan de concurrentie, had ik al snel een zeer goed gevoel in de auto. Geen verrassingen, alles zeer voorspelbaar. De MCL33 is zeer handelbaar, ja. Er is niet één aspect dat minder goed aanvoelt. En vooral: iedere wijziging die we aan de afstelling uitvoerden, leverde meteen het gewenste resultaat op. Een uitstekende basis om op verder te werken."

Vandaag neemt Fernando Alonso opnieuw het stuur over van Vandoorne. Ook de Spanjaard klonk optimistisch: "We hebben dit seizoen tenminste een motor", aldus Alonso. Ondertussen probeerden waarnemers al een eerste balans op te maken, en die was volgens zowat alle kenners - zoals ex-ingenieur Gary Anderson, die het gedrag van de auto's rond het circuit bestudeert - positief voor McLaren. Het team van Vandoorne wordt minstens in de subtop verwacht, nog altijd achter Mercedes en Ferrari, maar op gelijke voet met Red Bull. Nu nog hopen dat het klopt.

Our second day of testing draws to a close with Stoff's media session. An earlier small exhaust clip break caused an interruption in our running as the team investigated. #BarcelonaTest pic.twitter.com/Mjgc0NxVOQ McLaren(@ McLarenF1) link