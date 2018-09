Vandoorne (18de in vrije oefensessie Rusland) verlaat de F1: "Om daar terecht te komen, is er een mirakel nodig" JB

28 september 2018

16u22 17 Formule 1 Hij wil het zelf niet bevestigen, zegt zelfs dat er nog niets beslist is. Normaal: in de autosport willen de teams het nieuws zelf bekendmaken, en dat gebeurt wellicht op 8 oktober, als het HWA-team zijn coureurs voorstelt. Dan zullen we met grote zekerheid te horen krijgen dat Stoffel Vandoorne in 2019 in de elektrische Formule E gaat racen.

De Formule E heeft weinig om het lijf, en lijkt stilaan ook op een opvangcentrum voor coureurs die niet langer welkom zijn in Formule 1. Maar Vandoorne kon slechter terechtkomen. Niet in de eerste plaats omdat de coureurs in Formule E zeer behoorlijk worden betaald. Wel omdat het team HWA eigenlijk eigendom is van Mercedes. Of hoe het ernaar uitziet dat grote baas Toto Wolff van het F1-team de hand uitgestoken heeft naar Vandoorne, die hij nog altijd heel hoog inschat. En vooral: Wolff weet goed dat de West-Vlaming in de Formule 1 op een zijspoor is geraakt door heel andere dan sportieve omstandigheden. Meegenomen voor onze landgenoot: dankzij die band met Mercedes blijft hij ook in contact met de Formule 1. "Natuurlijk wil ik in de toekomst een tweede kans in Formule 1, maar dan in de juiste omgeving", zei Vandoorne in Sotchi.

Japan en Honda

Naast de Formule E zou Vandoorne ook nog een paar races kunnen rijden in de Japanse Super Formula en het uithoudingskampioenschap WEC, dankzij Honda, maar ook dat is nog niet bevestigd. "Er is nog niets beslist", was het enige dat Vandoorne in Sotchi kwijt wilde. "Maar in mijn hoofd is de beslissing al genomen." En de Formule 1, of daar nog een waterkansje is, bij Toro Rosso misschien? Vandoorne: "Neen. Om daar nog terecht te kunnen, is er nu een mirakel nodig." En of dat duidelijke taal is.

Vandoorne reed intussen achttiende tijd tijd in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Rusland, de zestiende manche in het WK Formule 1.

Op het circuit in Sotsji realiseerde de West-Vlaming, die 31 rondjes aflegde, een toptijd van 1:36.617. In de eerste vrije oefensessie liet Vandoorne nog de zestiende chrono optekenen. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, noteerde met 1:36.074 de zeventiende chrono in de tweede sessie.

Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton lukte in zijn Mercedes het snelste rondje in 1:33.385. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas realiseerde de op één na snelste chrono, op 199 duizendsten. De Red Bulls van Max Verstappen (1:33.827) en Daniel Ricciardo (1:33.844) waren goed voor plaatsen drie en vier. Sebastian Vettel (Ferrari), de snelste in de eerste sessie, moest met 1:33.928 tevreden zijn met de vijfde tijd.

In de WK-stand telt Hamilton een voorsprong van 40 punten op Vettel, met nog zes GP's te gaan. Morgen volgen de derde vrije oefenritten (11u) en de kwalificaties (14u). De GP begint zondag om 13u10.