Van woede bij Ferrari na die ene kletsnatte bocht tot een onschuldig tikje: hoe kwamen de vier vorige titels van Hamilton tot stand? GVS

28 oktober 2018

22u17 0 Formule 1 Titel nummer vijf voor Lewis Hamilton. Net als in 2008, 2014, 2015 en 2017 toonde de Brit zich de beste in de Formule 1. Maar hoe kwamen die vorige vier triomftochten alweer tot stand?

2008

Zijn eerste titel was de meest memorabele. Een heel seizoen waren Felipe Massa en de Brit aan elkaar gewaagd, maar zelfs de beste regisseur had niet kunnen bedenken dat de allerlaatste bocht van de allerlaatste GP het kampioenschap zou beslissen. Massa won met z’n Ferrari in Brazilië, maar omdat Hamilton in kletsnatte omstandigheden vlak voor de finish nog een sukkelende Glock inhaalde, pakte hij met één puntje verschil de titel. Vreugde werd verdriet en woede in de paddock van Ferrari, enkele meters verder barstte in de garage van McLaren-Mercedes een groot feest los.

2014

Ook zes jaar later was de laatste race doorslaggevend, al was er van spanning dit keer geen sprake. Hamilton kende in het begin van het seizoen vaak technische problemen, maar halfweg de competitie begon het te klikken tussen de Brit en z’n Mercedes en nam hij de WK-leiding over van ploegmaat Niko Rosberg. Met een riante bonus van 17 punten trok hij naar de slotmanche in Abu Dhabi. Na een superstart lag de race snel in een beslissende plooi, goed voor titel nummer twee.

2015

Het jaar nadien stond er simpelweg geen maat op Hamilton. In de eerste twaalf races vloog hij zeven keer naar de overwinning en stond hij elf keer op het podium. Hij scheurde rond met de regelmaat van de klok, niet vreemd dus dat hij van maart tot november het klassement aanvoerde. Uiteindelijk stelde hij zijn titel veilig in de VS. Rosberg ging van de baan, de man uit Stevenage nam over en mocht voor een derde keer juichen.

2017

Het jaar waarin Sebastian Vettel de glansrijke Ferrari-tijden moest doen herleven. Even leek dat te lukken, maar Hamilton nam na enkele blunders van de Duitser na de zomerstop de koppositie in het WK over. Drie overwinningen later zorgde Mexico net als vandaag voor de beslissing. Zelfs een onschuldige tik van Vettel deerde de Brit niet. Een negende plek in Mexico-stad was voldoende om een vierde titel in de wacht te slepen.