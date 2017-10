Van opzettelijke aanrijding met 300 km/u tot doodsbedreigingen: de oorlog der roze F1-bolides Thomas Lissens

Bron: L'Equipe 1 rv/ap De spanningen lopen al een heel jaar hoog op bij Force India. Formule 1 De rivaliteit tussen de Formule 1-piloten en Force India-ploegmaats Esteban Ocon en Sergio Perez heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De Fransman en de Mexicaan bewezen al meermaals dat ze niet door dezelfde deur kunnen en in aanloop naar de GP van Mexico heeft Ocon nu zelfs doodsbedreigingen ontvangen van Perez-fans.

"Sinds de GP van Azerbeidzjan heb ik veel doodsbedreigingen gekregen ", zegt Ocon. In Baku kwam het toen tot een aanrijding tussen de Fransman en zijn ploegmaat (zie video onder). Door de bedreigingen krijgt Ocon nu extra bescherming en hij werd in plaats van maandag pas woensdag overgevlogen naar Mexico City. Daar maakt hij overigens zijn verplaatsingen in een geblindeerd voertuig dat begeleid wordt door een politie-escorte.

"Die maatregelen waren nodig om eventuele problemen te vermijden", aldus de 21-jarige Fransman. "Ik word omringd door mensen die mijn veiligheid zeker kunnen garanderen. Momenteel gaat alles goed en ik hoop dat dat het hele weekend zo zal blijven."

AFP Ocon (links) en Perez.

"Het blijft sport"

Thuisrijder Sergio Perez heeft alvast geprobeerd om de potentiële bom te ontmantelen. Na de GP van Italië zei hij dat zijn relatie met Ocon sinds september "iets beter is". "Het blijft sport", aldus de Mexicaan. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de fans mijn ploegmaat zullen steunen tijdens de GP van Mexico."

AFP

Opzettelijke aanrijding tijdens GP van België

Tijdens de GP van Azerbeidzjan kwamen de twee roze bolides van Force India dus al met elkaar in aanvaring en dat was een maand later ook het geval in de GP van België. Ocon en Perez raakten elkaar in de tweede helft van de race met 300 km/u in de afdaling naar Eau Rouge. Perez reed toen als gevolg van de aanrijding lek en voor Ocon zat er nog net een 9de plek in.

Opvallend, na de race gaven ze elkaar de schuld van het incident. “Hij gaat toch een aardige uitleg klaar moeten hebben”, reageerde Ocon toen furieus. “Ik ben anders een kalme jongen, maar ditmaal kookte ik in de wagen. Dat incident was onaanvaardbaar. Zo een manoeuvre met 300 km/u is levensgevaarlijk, voor ons beide overigens. Hij gaat het wat kalmer moeten aanpakken of het loopt slecht af voor hem. Vandaag bracht hij onze beide levens in gevaar.

Perez zag de zaken duidelijk anders: “Het eerste incident was het gevolg van een fout van me bij de start. Maar wat het ‘grote’ incident betreft, was hij (Ocon nvdr.) gewoon te optimistisch. Er was daar geen plaats voor twee wagens. Bovendien volgt daarna heel de rechte lijn van Combes om mij te passeren... We gaan eens deftig moeten praten.”

BELGA

Photo News Esteban Ocon.

EPA Esteban Ocon.