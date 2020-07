Van acht naar tien: Formule 1 voegt twee extra GP’s (Mugello en Sotchi) aan kalender toe DMM

10 juli 2020

11u28 2 Formule 1 Van acht naar tien. De Formule 1 bevestigde zopas twee extra GP’s die dit seizoen zullen doorgaan. De GP’s van Mugello (Italië) en Sotchi (Rusland) gaan door op respectievelijk 13 en 27 september.

Na Spielberg (2x), Boedapest, Silverstone (2x), Barcelona, Spa-Francorchamps en Monza strijkt het Formule 1-circus in september opnieuw in Italië en in Rusland neer voor twee extra Grote Prijzen dit seizoen. Mugello en Sotchi worden aan de kalender toegevoegd. Van acht bevestigde manches voor het wereldkampioenschap gaat het dus naar tien.

De hoop van de FIA is om er een volwaardig seizoen uit te persen met een 20-tal Grote Prijzen. Of het zover komt, is de grote vraag. Met Mugello en Sotchi wordt het WK in elk geval weer wat uitgebreid. Vooral voor de Ferrari’s wordt het speciaal. Het circuit van Mugello (in de buurt van Firenze) is immers de thuisbasis van de Italiaanse renstal.

