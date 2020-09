Valtteri Bottas rijdt naar de zege in de GP van Rusland voor Max Verstappen, Hamilton pas derde na tijdstraf MXG

27 september 2020

14u48 2 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de Grote Prijs Formule 1 van Rusland gewonnen. Hij haalde het op het circuit van Sochi voor Max Verstappen (Red Bull) en z’n Britse ploegmaat bij Mercedes Lewis Hamilton.

De Sochi Autodrom is als een oefenrondje voor Mercedes. Sinds het circuit in 2014 op de F1-kalender kwam, won er altijd een rijder van Mercedes. Vier keer Hamilton, één keer Rosberg en één keer Bottas. De kwalificaties bevestigden die dominantie nog eens. Hamilton pakte de 96ste pole uit z’n carrière. Verrassend was wel dat Max Verstappen als tweede mocht starten na een ijzersterk rondje. Hij nestelde zich tussen de zwarte bolides van Mercedes.

Verstappen had met z’n mediumbanden een degelijke start, maar moest toch Valtteri Bottas laten passeren die meteen ook een aanval plaatste op Hamilton. De Brit verdedigde en behield z’n koppositie. In het achterveld moesten Sainz (McLaren) en Stroll (Racing Point) hun strijd al vroegtijdig staken.

Opnieuw solo slim van start tot finish voor Hamilton zou je dan denken, maar niets van dat. De Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij voor de race zijn start twee keer had geoefend op een verkeerde plaats in de pitstraat. Hamilton vloekte over de boordradio en moest tijdens een pitstop tien seconden blijven staan. In ronde 17 zakte hij zo naar een elfde plaats.

Bottas nam vooraan over en behield voldoende marge op Verstappen die op geen enkel moment aanstalten kon maken om hem te bedreigen. Hamilton rolde nog wel de helft van het veld op, maar kwam niet verder dan een derde plaats. Bottas graaide nog een extra puntje mee voor de snelste wedstrijdronde.

(Nog) geen evenaring van het record van Michael Schumacher voor Hamilton. Mits winst had hij zijn 91ste overwinning van zijn carrière geboekt, evenveel als de legendarische Duitser.

Over twee weken op de Nürburgring dan maar?



