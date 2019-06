Valtteri Bottas is snelste in derde vrije oefensessie GP van Frankrijk AB

22 juni 2019

13u46

Bron: Belga 0 Formule 1 Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de snelste chrono neergezet tijdens de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk.

De Fin werkte op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet zijn snelste ronde af in 1:30.159. Daarmee was hij 41 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton, regerend wereldkampioen en huidig WK-leider. De Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc (1:30.605) en de Duitser Sebastian Vettel (1:30.633) waren goed voor respectievelijk de derde en vierde tijd. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vervolledigde de top vijf.

Straks om 15u staan de kwalificaties nog op het programma. De GP wordt zondag gereden. In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven GP’s. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Ook vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.