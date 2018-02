Uurschema's van Grote Prijzen in de F1 worden gewijzigd Redactie

01 februari 2018

19u18

Bron: Belga 0 Formule 1 De Grote Prijs van België Formule 1 begint in 2018 pas om 15u10 in plaats om 14u00. Dat is een gevolg van het gewijzigde uurschema dat Liberty Media, de nieuwe organisator van de Formule 1, vandaag aankondigde.

Alle starts worden voortaan niet langer bij het begin van het uur gegeven, maar telkens om tien minuten over het uur. Alle manches in Europa en Brazilië starten ook nog eens een uur later dan voorheen. Voor Francorchamps betekent dat vertrekken op 26 augustus om 15u10. Liberty Media nam die beslissing samen met de Internationale Automobielfederatie.

"Verschillende zenders hebben de gewoonte om hun uitzending precies op het uur te starten, en zo gaat de spanning van de minuten voor de GP verloren. Door die tien minuten extra kunnen de kijkers van het volledige spektakel genieten", klinkt het. Niet alleen van de verschuiving van tien minuten, maar ook voor het bijkomende uur is de tv-logica de verklaring. "Een studie heeft uitgewezen dat er dan een groter publiek beschikbaar is."

Een andere wijziging op de kalender is het uit de weg gaan van concurrentie met andere grote sportevenementen, zoals het WK voetbal.