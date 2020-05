Uitspraak CEO Renault F1 doet fans dromen: “Alonso is een optie voor 2021" DMM

31 mei 2020

13u46 1 Formule 1 Keert Fernando Alonso terug naar de Formule 1? Het gonst van de geruchten. Volgens Cyril Abiteboul, CEO van de Formule 1-afdeling bij Renault, is de Spanjaard zeker een optie.

Ondanks de aankomende besparingen en het plan om 15.000 jobs te schrappen, blijft Renault ook volgend jaar in de Formule 1. Dat nieuws kwam eerder deze week naar buiten. Verder duiken steeds meer geruchten op dat Fernando Alonso in 2021 zou terugkeren in de Formule 1 bij de Franse autoconstructeur. Alonso werd in 2005 en 2006 twee keer wereldkampioen voor de geel-blauwe renstal.

De poppen gingen eigenlijk al aan het dansen toen Sebastian Vettel begin deze maand beken maakte dat hij Ferrari zou verlaten. De Italianen strikten Carlos Sainz van McLaren als opvolger voor Vettel. McLaren plukte op zijn beurt dan weer Ricciardo weg bij Renault. De Fransen hebben dus sowieso een zitje vrij voor volgend jaar, de grote vraag is wie de plaats zal innemen.

Cyril Abiteboul, CEO van Renault F1, reageerde bij RMC Sport op niet mis te verstane wijze. Al zijn er naast Alonso wel nog opportuniteiten. Geen mens die weet waar de toekomst van Vettel ligt, ook Bottas (Mercedes) is een mogelijkheid. “Fernando is zeker een optie”, zegt Abiteboul. “Hij is een heel goeie piloot, maar er zijn wel nog een paar uitstekende chauffeurs die beschikbaar zijn voor 2021.”

Alonso verliet in 2018 de koninginnenklasse van de autosport na drie moeilijke jaren bij McLaren. Na zijn pensioen richtte hij zich onder meer op het endurancecircuit. Hij won de 24 Uur van Le Mans twee keer en was vorig jaar ook de beste in de 24 Uur van Daytona. Dit voorjaar deed hij ook mee aan de Dakar Rally, hij werd 13de.

