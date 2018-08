Twintig jaar geleden vond op het mythische circuit van Francorchamps de grootste F1-crash ooit plaats GVS

24 augustus 2018

09u00 0 Formule 1 Komend weekend scheuren alle F1-bolides over het mythische parcours van Spa-Francorchamps. Het favoriete rondje van tal van coureurs, maar twintig jaar geleden liep het compleet fout. Liefst veertien wagens knalden in helse weersomstandigheden op elkaar. Het incident is nog steeds de grootste crash in de geschiedenis van de sport.

30 augustus 1998. De regen boven het circuit van Spa-Francorchamps viel met bakken uit de lucht en het zicht vanuit de cockpit was haast onbestaande. Tóch koos de organisatie voor een traditionele start en niet voor een veiliger vertrek achter de safety car. Toen de rode lichten werden gedoofd, mochten de pk's dus helemaal van stal. Lang duurde de pret echter niet, twee bochten verder was de chaos met de grootste crash uit de Formule 1-geschiedenis immers compleet.

David Coulthard verloor na enkele honderden meters de controle over het stuur en vloog recht de kant in. Het grote probleem: zijn bolide kaatste ongemeen hard terug de baan op. Een domino-effect was het gevolg, liefst veertien wagens deelden mee in de malaise. Onder meer Jarno Trulli, Rubens Barrichello en Eddie Irvine kregen een harde smak te verduren, de laatste twee werden zelfs met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd onmiddellijk onderbroken om alle puin te ruimen en de peperdure bolides indien mogelijk nog in de beste omstandigheden op te lappen. Een uur later volgde een herstart.

Boze Schumacher

Ook tijdens die tweede poging bleven de brokstukken heen en weer vliegen. Mika Häkkinen begon te spinnen na een contact met Michael Schumacher, waarna Johnny Herbert vol op de Fin inreed. Beiden snelheidsduivels gaven er de brui aan. Nadien volgden nog enkele crashes met onder meer Wurz en Irvine.

‘Schumi’ leek op de zege af te stevenen, tot hij de gedubbelde Coulthard niet voorbij kon. De Brit besloot dan maar om te remmen. Gevolg: Schumacher reed op de McLaren-rijder in. Einde wedstrijd. De Duitser was razend en stormde richting de pitbox van Coulthard om verhaal te halen, maar werd met man en macht tegengehouden. Bekijk die beelden hieronder. Uiteindelijk reden slechts acht coureurs de GP van 1998 uit. Damon Hill ging met de overwinning lopen.