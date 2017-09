Tweede vrije oefensessie stopgezet na ongeval Grosjean, Vandoorne rijdt 13de tijd PL

Bron: ANP 3 Getty Images Stoffel Vandoorne. Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft vrijdag de dertiende tijd neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Maleisië. Op het circuit van Sepang wordt de vijftiende manche in het WK Formule 1 afgewerkt.

De sessie werd vroegtijdig stopgezet nadat de Fransman Romain Grosjean met zijn Haas-bolide op een openstaand putdeksel was gereden. Hij liep rechts achteraan een klapband op en vloog in de bandenmuur. Gelukkig kon Grosjean zonder blessures uit zijn wagen kruipen, maar de sessie werd wel afgebroken.



Stoffel Vandoorne, die vijftien ronden aflegde, reed een tijd van 1:33.673. Daarmee was hij ruim een seconde trager dan zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso, die met 1:32.564 voor de vijfde tijd tekende. In de eerste sessie, die door de regen ook al werd ingekort, was Vandoorne als twaalfde geëindigd. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) had daarin met 1:48.962 de beste tijd gereden.



De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) domineerde de tweede sessie met een snelste ronde in 1:31.261 voor zijn Finse teamgenoot Kimi Raikkonen (tweede op 0.604) en de Red Bulls van de Australiër Daniel Ricciardo (derde op 0.838) en Verstappen (vierde op 0.848). Na Alonso zette Lewis Hamilton (Mercedes) de zesde tijd neer (op 1.416). Zaterdag staan in Sepang de derde vrije sessie en de kwalificaties op het programma, zondag volgt de GP.

