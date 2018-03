Tweede testweek begint slecht voor Vandoorne: McLaren valt stil in voor- én namiddag door elektrisch probleem LPB en MH

06 maart 2018

18u00 0 Formule 1 Op het Circuit de Catalunya in Barcelona is vanochtend om 9 uur de tweede testweek in de Formule 1 van start gegaan. Voor Stoffel Vandoorne werd het een dag in mineur.

De McLaren kwam in het eerste uur tot amper vier testronden, maar erger nog: iets over de klok van tienen viel de bolide van Vandoorne stil ter hoogte van de pitstraat. De rode vlag werd bovengehaald, waarna de McLaren werd weggeduwd door enkele mecaniciens. Een elektrisch probleem, dat tot dataverlies leidde, zou aan de oorzaak van de panne liggen. "We onderzoeken wat er gaande is, maar we zullen zo snel mogelijk weer op het circuit komen", liet McLaren weten in een tweet. Op het middaguur was er van Vandoorne nog altijd geen sprake op het circuit. Net voor 13 uur, het tijdstip dat de testsessie wordt afgeblazen, kwam Vandoorne nog even de baan op, om de teller uiteindelijk op vijf schamele rondjes te laten aftikken. Ochtendsessie naar de vaantjes dus voor de West-Vlaming.

The team get Stoff back out on track before the lunch break. #F1Testing pic.twitter.com/Prrt4OYncO McLaren(@ McLarenF1) link

Ook de oefensessie na de lunchbreak verliep allerminst zoals verhoopt. Nadat Vandoorne eindelijk wat rondjes kon draaien, wapperde omstreeks 16u de rode vlag opnieuw. Reden? De bolide van Stoffel viel stil in bocht drie na een hydraulisch probleem. Meteen het einde van een teleurstellende testdag. Vandoorne kon uiteindelijk slechts 38 rondjes afwerken en reed de twaalfde tijd. ’t Was overigens niet alleen bij het team van Vandoorne dat problemen de kop opstaken. Ook Max Verstappen kreeg even later zijn portie materiaalpech met zijn Renault - al kon de Nederlander nadien nog hervatten. Sebastian Vettel tekende met Ferrari voor de snelste ronde van de dag: 1'20"396. De Duitser kende een productieve testdag.

In tegenstelling tot het gure winterweer van vorige week, kan er deze keer in Barcelona getest worden onder een prille lentezon, bij temperaturen van ongeveer tien graden. De tweede testweek loopt nog tot en met vrijdag. Het F1-seizoen start op 25 maart met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.

🏁🏁🏁 Chequered flag!!! Long runs day at the Circuit! No competitive times... but lot of action on track! Vettel best time! #F1Testing pic.twitter.com/271v1uQaTz Circuit de Barcelona-Catalunya(@ Circuitcat_eng) link

Stoff’s out on track and working through the afternoon’s run plan with a series of timed laps. ⏱ #F1Testing pic.twitter.com/VSvpx0ikFz McLaren(@ McLarenF1) link

#F1Testing update: we suffered a power shutdown during Stoff’s last run, meaning we lost data. The team are investigating, but we’ll be back out as soon as we can. pic.twitter.com/OYQxEZ8OKm McLaren(@ McLarenF1) link

No track action for McLaren since the red flag on Tuesday morning 😕#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Ewpmn2CYxp Formula 1(@ F1) link