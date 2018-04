Transferperikelen rond Vandoorne nemen toe: "Op dit moment is niemand zeker dat hij volgend seizoen voor McLaren rijdt..." Jo Bossuyt

28 april 2018

09u53

Bron: Eigen berichtgeving 12 Formule 1 In Formule 1 is er geen officiële transferperiode zoals in het voetbal. De molen begint dus al vroeg te draaien. Meer bepaald nu, tijdens wat nog maar de vierde Grand Prix van een seizoen met 21 races is. Ook voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Omdat zijn baas het gehint heeft. En omdat Formule 1 een slangenkuil is.

Het liep voor geen meter gisteren. In beide vrije trainingen voor de Grote Prijs van Azerbeidjan raakte Stoffel Vandoorne niet verder dan de 19de plaats. Telkens 1,5 seconden trager dan teamgenoot Alonso.

Enerzijds? No problem. Vandoorne: "Het was een samenloop van omstandigheden. Door het drukke verkeer en andere factoren kon ik op de snelste banden nooit het perfecte rondje rijden. Bovendien stopte ik veel tijd in uittesten van nieuwe onderdelen."

Anderzijds? Alweer niet goed voor de perceptie. Op de Britse televisiezender Channel 4, gisteren: "Vandoorne is nowhere." Vrij vertaald: hij is op de sukkel.

Perceptie. O zo belangrijk in F1, waar een mindere dag volstaat om je van je voetstuk te halen, een minder seizoen om je af te schrijven. Niemand die nog weet hoe Vandoorne drie jaar geleden in de Formule 2 iedereen naar huis reed. De pr-dame herinnerde er de paddock onlangs nog eens aan: "De beste die we ooit hadden is Vandoorne." Kan tellen. Hamilton, Rosberg, Hulkenberg en vele anderen: ze reden allemaal Formule 2. Dit seizoen is het trouwens ene Lando Norris die domineert dat het niet mooi meer is, in het kampioenschap dat doorgaans 'wachtzaal van F1' wordt genoemd. Amper 18 jaar. Zeer snel. Zeer rijk. En nu al invaller bij McLaren. Razend ambitieus om snel een vast zitje te grijpen. "Ik hoop dat ze bij McLaren hoofdpijn krijgen als ze moeten beslissen wie in 2019 achter het stuur zit", zei hij onlangs.

Dubbele bodems

Het rijdersduo voor 2019: er was al wat rond te doen bij McLaren. Nyck De Vries, ook beschermeling van McLaren en ook in F2, schreeuwde een paar weken geleden: "Grote baas Zak Brown heeft beloofd dat ik volgend jaar voor McLaren rijd als ik dit seizoen de titel pak." Waarop Brown meteen: "Ik heb dat nooit gezegd. Op dit moment is niemand zeker dat hij volgend seizoen voor McLaren rijdt..."

Ach zo. Vandoorne dus ook niet. Welkom druk. Welkom in Formule 1. Een wereld met veel dubbele bodems, belangen die in alle richtingen reiken. Neem nu Lando Norris. Officieel is hij zijn manager niet, maar Zak Brown volgt de carrière van Norris al jaren met grote toewijding. Net zoals Brown heel vaak in het gezelschap vertoeft van vader Adam Norris - ze zijn geen boezemvrienden, maar het scheelt niet veel. Vader Norris is niet de eerste de beste, trouwens. In 2016, volgens de Sunday Times, 501ste op de Britse rijkenlijst met een vermogen van 215 miljoen euro. Een beetje geld helpt altijd in F1. En vooral: wat zou de Britse pers die Norris toch graag snel zien promoveren. Ze zien in hem de opvolger van ene Lewis Hamilton.

Renault

Ondertussen spint hij al ferm, de transfermolen. Het luidste gerucht: Daniel Ricciardo gaat naar Ferrari en wordt bij Red Bull vervangen door Carlos Sainz, die terugkeert van Renault. Zodat sommigen in de perszaal al luidop stelden: en dan komt er bij Renault een plaatsje vrij voor... Stoffel Vandoorne. Het is natuurlijk behoorlijk blinde speculatie. Anderzijds zou het geen slechte zaak zijn. Bij McLaren lijkt de situatie behoorlijk uitzichtloos, want de MCL33 is gewoon niet goed genoeg en het team begint pas nu zijn technische afdeling te herschikken. In F1 betekent dat: het kan nog jaren duren vooraleer McLaren weer op de sporen staat. Terwijl Renault al drie jaar progresseert en al vierde team in de hiërarchie is.

Maar zo ver is het natuurlijk nog niet. Omdat het seizoen nog lang duurt. Niets sluit uit dat Vandoorne nog gensters zal slaan, zoals toen hij Alonso vorig seizoen zoek reed in Maleisië, Silverstone en Monza. En incontournable wordt voor McLaren én perceptie. Ook omdat de Spaanse pers in Bakoe een bommetje loste: Alonso zou eind dit seizoen stoppen. In dat geval is het uitgesloten dat McLaren zijn Belgische coureur laat gaan. Een coureur die in het hele verhaal trouwens geen krimp geeft. Het is de sterke kant van Vandoorne: zijn mentale weerbaarheid. Hij weet hoe F1 in elkaar zit. Weet dat hij in een slangenkuil zit. Maar het raakt zijn koude kleren niet. De Britse pers zal van verder moeten komen om in zijn nuchtere hoofd te kruipen...