Exclusief voor abonnees Transfergeruchten in overvloed... maar wat met Stoffel? Jo Bossuyt

29 augustus 2019

08u08 0 Formule 1 Hete hangijzers zat, dit weekend in Francorchamps. Of Kubica en Grosjean inderdaad sneuvelen. Vettel ook, stopt die nu of niet? Etcetera. Eén naam hoor je nergens: Stoffel Vandoorne. En of we ons daar vragen bij stellen.

Het is klassiek. Tijdens de zomerstop valt de transferpuzzel deels in elkaar. Een maand zonder koersen, des te meer tijd om te onderhandelen. Officieel was nog niets bekend bij het afsluiten van deze krant. Maar dat kan iedere minuut - is intussen misschien al gebeurd. Zoals: Mercedes en Renault die krek op hetzelfde moment zullen aankondigen dat Esteban Ocon volgend jaar teamgenoot van Ricciardo wordt. De Fransman is een beschermeling van Mercedes-baas Toto Wolff, die overwoog het 22-jarige talent in 2020 naast Hamilton te zetten. Maar uiteindelijk koos Wolff voor rustige vastheid, contractverlenging voor Valtteri Bottas, uiteraard ook op aangeven van Lewis zelf. Volgend jaar moet de wereldkampioen dus opnieuw geen concurrentie vrezen van zijn teamgenoot. Was met Ocon wel even anders geweest, maar die wordt dus bij Renault uitgezet.

