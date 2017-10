Toro Rosso kiest voor Gasly en Hartley in GP van Mexico PL

19u57

Bron: ANP 0 AFP Brendon Hartley maakte op het circuit in Austin zijn debuut in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander eindigde als dertiende.

Toro Rosso kiest voor de komende Grote Prijs van Mexico (29 oktober) voor de piloten Pierre Gasly en Brendon Hartley. De teamleiding passeert de Rus Daniil Kviat, die zondag als tiende eindigde in de GP van de Verenigde Staten. Gasly reed al twee races voor Toro Rosso, in Maleisië en Japan, maar hoefde niet aan te treden in Amerika. Hij mocht in Japan blijven om te strijden voor de titel in de raceklasse Super Formula, een race die overigens door noodweer niet doorging. Hartley maakte op het circuit in Austin zijn debuut in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander eindigde als dertiende in de race.



Toro Rosso is gaan schuiven met de bezetting van de stoeltjes omdat de Spanjaard Carlos Sainz tussentijds is verhuisd naar Renault.