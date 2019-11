Toro Rosso blijft langer doorgaan met Kvyat en Gasly, Albon verlengt bij Red Bull DMM

12 november 2019

12u21

Bron: Belga 0

Alexander Albon blijft teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull

Alexander Albon zal ook in 2020 uitkomen voor Red Bull, zo bevestigde de Formule 1-renstal. De Thaise Brit vormt er een duo met de Nederlander Max Verstappen. De 23-jarige Albon begon zijn debuutseizoen in de F1 bij Torro Rosso, het kleine broertje van Red Bull. Vanaf de Grote Prijs van België, de dertiende WK-manche, nam hij de plaats in van de tegenvallende Pierre Gasly. Hij reed meteen naar de vijfde plek in Spa. Ook in de volgende zes races haalde Albon telkens de top zes, met een vierde plaats in Japan als uitschieter.

Met nog twee Grote Prijzen te gaan (Brazilië en Abu Dhabi), staat Albon op de zesde plaats in de WK-stand met 84 punten. Verstappen is vierde met 235 punten, 14 minder dan nummer drie Charles Leclerc (Ferrari). Toro Rosso doet in 2020 verder met Pierry Gasly en Daniil Kvyat

Gasly en Kvyat blijven bij Toro Rosso

De Fransman Pierry Gasly en de Rus Daniil Kvyat zullen ook in 2020 achter het stuur zitten van de Toro Rosso-bolides. Dat bevestigde de Italiaanse renstal dinsdag. Kvyat (25) is bezig aan zijn derde seizoen bij het kleine broertje van Red Bull. Dit jaar haalde hij één podiumplaats. Op de Hockenheimring in Duitsland werd hij derde na Max Verstappen (Red Bull) en Sebastian Vettel (Ferrari).

In de WK-stand is de Rus met nog twee races voor de boeg dertiende met 34 punten. Pierre Gasly staat achtste (77 punten) maar mocht de eerste twaalf GP’s wel met een Red Bull afwerken. Daarna verloor de 23-jarige Fransman zijn plaats aan de Thai Alexander Albon, die door Red Bull dinsdag ook bevestigd werd als rijder voor 2020 naast Verstappen.

“Ik ben blij dat Pierre en Daniil volgend seizoen aan boord blijven”, zegt hun teambaas Franz Tost. “Beide rijders hebben dit seizoen heel goede prestaties geleverd en bewezen dat ze heel competitief kunnen zijn in de F1, het potentieel van de wagen kunnen benutten en waardevolle feedback kunnen leveren om progressie te maken. Dit jonge maar ervaren duo kan, met een hopelijk competitieve wagen, uitkijken naar een succesvol seizoen in 2020.”