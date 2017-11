Toro Rosso behoudt ook volgend jaar het vertrouwen in twee debutanten DMM

17u49

Bron: Belga 0 Photo News Formule 1 De Fransman Pierre Gasly en de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley zijn de coureurs van Toro Rosso volgend seizoen in de Formule 1. Dat maakte de opleidingsploeg van Red Bull vandaag bekend tijdens een bijeenkomst in het Italiaanse Faenza.

De 21-jarige Gasly en 28-jarige Hartley debuteerden dit jaar in de Formule 1. De Fransman deed dat in Maleisië. Hartley reed voor het eerst in de Verenigde Staten mee.

Toro Rosso begon dit seizoen met Carlos Sainz jr. en Rus Daniil Kvyat. De Spanjaard rijdt volgend seizoen voor Renault. Voor Kvyat is geen toekomst meer bij Red Bull en Toro Rosso.

Op 26 november staat de laatste Grand Prix van het huidige seizoen op het programma in Abu Dhabi.

Photo News