Toppers aan het stuur, maar geen circuit in thuishaven: Formule 1 slaat ook in 2019 Duitsland over

27 juni 2018

16u20

Duitsland blijft het zorgenkindje in de Formule 1. Ook in 2019 ontbreekt de Grote Prijs op de kalender. Circuit Hockenheim heeft niet aan de financiële voorwaarden van Formule 1-eigenaar Liberty Media kunnen voldoen, zei directeur Georg Seiler van het circuit. Ook in 2015 en 2017 sloeg de Formule 1 Duitsland over.

"We zijn niet verrast, maar ook niet teleurgesteld", aldus Seiler, die hoopt dat Hockenheim er voor 2020 wel uitkomt met de eigenaren van de koningsklasse in de autosport. "We blijven geïnteresseerd in de Formule 1, maar de financiële risico's moeten wel minimaal zijn."

Duitsland domineert met Mercedes al jarenlang de Formule 1 en met Sebastian Vettel rijdt een viervoudig wereldkampioen rond en ook Nico Hülkenberg van Renault is van Duitse komaf. Het organiseren van een Formule 1-race blijkt echter een lastige opgave. Niet alleen circuit Hockenheim krijgt de organisatie financieel moeilijk rond, dat geldt ook voor de Nürburgring.

Dit jaar doet de raceklasse nog wel Hockenheim aan. De grand prix is op 22 juli. Er zijn volgens het circuit tot nog toe 64.000 tickets verkocht en vooral de Nederlandse fans van Max Verstappen tonen grote belangstelling. Als Hockenheim de 70.000 toeschouwers haalt, draait het circuit quitte.