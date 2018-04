Topman van F1-team Red Bull zet Renault onder druk: "Hebben betrouwbare motor nodig" LPB

10 april 2018

19u53

Bron: anp

Helmut Marko, topman van Red Bull, heeft in de aanloop naar de Grote Prijs F1 van China van zondag de broze relatie met Renault onder druk gezet. "We zullen onze kwalificaties beter moeten rijden, maar we hebben een snelle en betrouwbare motor nodig", aldus de baas van Max Verstappen en Daniel Ricciardo tegen Motorsport.com.

De directie van Red Bull mikte afgelopen zondag bij de Grote Prijs van Bahrein op het podium, maar kwam bedrogen uit. Ricciardo moest al na amper één ronde de strijd staken wegens elektronische problemen. Kort daarna kwam Verstappen in botsing met wereldkampioen Lewis Hamilton, waarna ook de Nederlander moest afhaken. De openingsrace vorige maand in Melbourne leverde voor Red Bull evenmin een podiumplaats op.

"Het probleem bij Ricciardo hadden we niet voor de eerste keer", bromde Marko. "Wat kun je doen als een technisch mankement je volledig stilzet? De aanrijding van Max was een pechgeval."

Vorig jaar doken er al geruchten op dat Red Bull na dit jaar voor een andere krachtbron kiest.