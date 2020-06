Toestand van Alex Zanardi blijft kritisch maar stabiel na derde nacht: “We halen hem wellicht binnen enkele dagen uit coma”



22 juni 2020

11u35 56 Formule 1 De situatie van Alessandro Zanardi (53) is na de derde nacht onveranderd gebleven. Dat meldt professor Sabino Scolletta, directeur van de spoedafdeling, aan Italiaanse media. “De parameters blijven oké, maar voorzichtigheid is geboden.” De voormalige Formule 1-piloot, die 19 jaar geleden beide benen verloor bij een crash met een racewagen, geraakte vrijdag bij een ongeluk met zijn handbike zwaargewond.



“Zanardi bracht de derde nacht door met goede cardiovasculaire parameters en goede ademhalingsparameters”, vertelt professor Scolletta aan het Italiaanse SkyTg24. “Hij vertoeft nog steeds in kunstmatige coma en wordt beademd, maar er zijn parameters waar de stabiliteit zichtbaar is. Voorzichtigheid blijft geboden, want veranderingen kunnen snel gaan. We zullen hem wellicht pas binnen enkele dagen uit coma halen. De hersenen hebben nog altijd veel tijd en rust nodig. Maar dat hij een uitzonderlijke atleet is, geeft ons wel vertrouwen.” Hoe ernstig de neurologische situatie van Zanardi is, zal pas binnen enkele weken moeten blijken. Er is ook de vrees dat het gezichtsvermogen van de Italiaan aangetast is. “We hebben oogspecialisten om advies gevraagd”, geeft Scolletta nog mee.

Hij ging twee keer over de kop en botste vervolgens tegen een vrachtwagen. De klap was verschrikkelijk Mario Valentini

Zanardi was vrijdag het slachtoffer van een ernstig ongeval tijdens een handbikerace, en werd met levensbedreigende letsels aan het hoofd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis in Siena gebracht. Hij werd meteen geopereerd aan de hersenen, het hoofd en het gezicht. De operatie duurde drie uur. “Zanardi onderging een delicate neurochirurgische ingreep en vervolgens werd hij in kunstmatige coma overgebracht naar de intensive care”, deelde het ziekenhuis mee. Zijn vrouw Daniela en zoon Niccoló brachten de eerste nacht aan z’n zijde door.

In de loop zaterdag kwamen meer details vrij over het ongeluk. Tijdens een afdaling verloor Zanardi de controle over zijn handbike, verklaarde Mario Valentini, coach van het Italiaanse parawielerteam, toen aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Hij ging twee keer over de kop en botste vervolgens tegen een vrachtwagen. De klap was verschrikkelijk”, aldus Valentini. Zanardi nam deel aan een estafettewedstrijd met nog 30 andere vrienden en paralympische atleten.

Bij La Gazzetta dello Sport reageerde de advocaat van de bestuurder van de vrachtwagen. “De impact gebeurde gelukkig aan de zijkant van de vrachtwagen. Bij een frontale botsing zou de schade nóg groter zijn geweest”, vertelde Arcioni di Grosseto. “De snelheid van de vrachtwagen lag laag, dankzij de haarspeldbochten. Mijn cliënt werd in shock naar spoed gebracht. Hij testte negatief voor de alcohol- en drugstest. Hij heeft al bewezen een bekwame chauffeur te zijn.”

Conte: “Heel Italië vecht met jou”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte betuigde z’n medeleven aan de Italiaanse sportgrootheid. “Je hebt nooit opgegeven en met jou sterke doorzettingsvermogen al duizend moeilijkheden overwonnen. Kom op Alex. Geef niet op. Heel Italië vecht met jou mee”, schreef de premier op Twitter.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te.

F1-piloot en olympisch kampioen

Zanardi was in de jaren ‘90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.