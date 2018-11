Toen Ocon zei ‘ik was gewoon sneller dan jij’ ging Max Verstappen over de rooie: “Geen spijt van mijn duwen”



12 november 2018

23u02

Bron: Belga 0 Formule 1 Max Verstappen heeft geen spijt van zijn fysieke confrontatie met zijn Franse collega Esteban Ocon na de Grote Prijs van Brazilië. “Neen, ik baal er niet van. Ik baal er alleen van dat ik niet heb gewonnen”, verklaarde de 21-jarige Nederlander van Red Bulle daags na het incident, in het tv-programma Peptalk op Ziggo Sport.

Verstappen ging zondag na zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Brazilië verhaal halen bij de rijder van Force India vanwege een aanrijding in de 44ste ronde. Verstappen reed aan de leiding toen hij na het passeren van Ocon, die op één ronde werd gezet, alsnog werd aangetikt door de achterblijver. Daardoor kon wereldkampioen Lewis Hamilton zegevieren.

“Ik wilde na afloop gewoon even naar hem toe gaan”, legde Verstappen uit. “Ik wilde weten wat er met hem aan de hand was, hoe dit had kunnen gebeuren. Toen zei hij met een grijns: ‘ik was gewoon sneller dan jij’. Hij zei niet eens sorry. Hij reageerde juist andersom. Maar goed, we kunnen er nog een hele uitzending over praten, maar je verandert er niets meer aan. Dat levert niets op.”

“Je verwacht gewoon niet dat je geraakt wordt door een achterblijver. Ik was mijn banden aan het sparen. Als je op één ronde bent gezet, moet je altijd uitkijken. Ik ben als leider op zo’n moment niet aan het racen met een achterblijver, ik ben met mezelf aan het racen om te winnen.”

De raceleiding van de Formule 1 legde Verstappen een taakstraf op voor zijn handtastelijke gedrag. De Nederlander moet binnen een half jaar twee dagen “maatschappelijke dienstverlening” verrichten voor de autosportfederatie FIA. “We werken met ons team aan deze zaak. We hebben nog wel even de tijd. We zullen zien wat eruit komt”, zei Verstappen, die Ocon meerdere keren een duw gaf. “Dat gebeurt ook soms bij andere sporten”, merkte hij in de tv-studio nuchter op.

Volgens Verstappen was er van “oud zeer” bij hem jegens Ocon geen sprake. “Hij is geen concurrent van mij in de Formule 1. Ik richt mij op mezelf en op de mensen die ik moet verslaan. Daar hoort hij niet bij.”

