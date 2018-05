Thierry Boutsen over het seizoen van Vandoorne: "Zijn toekomst staat op het spel" Jo Bossuyt in Monaco

26 mei 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Formule 1 Stoffel Vandoorne is de eerste Belg van betekenis in Formule 1 sinds Thierry Boutsen. Blijkt dat de nu 60-jarige winnaar van drie grand prixs de prestaties van Vandoorne op de voet volgt. "Ik ben zijn grootste fan, maar hij moet dringend uit zijn pijp komen."

Het is rustig in de Rue Grimaldi 41, het kantoor van Boutsen Aviation. De bedienden zijn al naar huis als we aanbellen.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN