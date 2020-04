Thibaut Courtois (Red Bull) 15de in virtuele GP van China, die gewonnen wordt door Charles Leclerc ODBS

19 april 2020

21u30

Bron: Belga 0 Formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) heeft de virtuele Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. De Monegask haalde het voor de Thailander Alexander Albon (Red Bull) en de Chinees Guanyu Zhou (Renault), die actief is in de Formule 2. Stoffel Vandoorne (Mercedes) werd vijfde. Rode Duivel Thibaut Courtois, die uitkwam voor Red Bull, finishte als vijftiende op twintig deelnemers. Vandoorne finishte in eerste instantie als derde, maar kreeg een tijdstraf en viel zo naast het podium.

De virtuele Grote Prijs van China is de derde manche van de F1 Esports Virtuel Grand Prix Serie. Zhou won de eerste race op 23 maart in Bahrain, Leclerc de tweede op 5 april in Australië.

Voorlopig werden de eerste acht Grote Prijzen in Formule 1-seizoen uitgesteld omwille van de wereldwijde coronacrisis. Er wordt momenteel aan een nieuwe kalender gewerkt. Naast Formule 1- en Formule 2-piloten nemen ook rijders uit de Formule E deel aan de virtuele races. Ook twee voetballers, Thibaut Courtois en Ciro Immobile, verschenen aan de start. Courtois werd vijftiende. Immobile, de topschutter in Italië voor Lazio Roma, eindigde voor Alpha Tauri als zeventiende.

Lees ook: Formule 1 ook zonder publiek een rondreizend circus van zo’n 1.000 man

In de coronaperiode toont Courtois dat hij een fervent en begenadigd gamer is. Naast het virtuele racen blinkt hij ook uit in ‘NBA 2K20' -hij heeft er al menig collega-topvoetballer van langs gegeven- en speelt hij ook af en toe ‘Call of Duty’ en ‘Fortnite’ met enkele online-vedetten.