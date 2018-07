Tegenvallende resultaten eisen hun tol: Vandoorne ziet racedirecteur vertrekken bij McLaren Redactie

04 juli 2018

11u52

Bron: Belga 1 Formule 1 De tegenvallende prestaties van McLaren in het WK Formule 1 blijven niet zonder gevolgen. Eric Boullier, de racedirecteur van het team van Stoffel Vandoorne, legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer. Het vertrek van de 44-jarige Fransman kadert binnen een aantal verschuivingen die in het kader worden doorgevoerd.

"Iedereen binnen McLaren, vooral onze loyale fans, hadden dit jaar meer verwacht van de MCL33", zegt McLarens CEO Zak Brown op de website van het Britse team. "Dit is niet de fout van de honderden hardwerkende mannen en vrouwen binnen McLaren. De oorzaken zijn systematisch en structureel, en vereisen grote veranderingen van binnenuit. Met deze aankondiging vatten we de koe bij de horens en zetten we de eerste stap op de weg naar herstel."

Boullier bedankt op zijn beurt het "briljante team" voor de voorbije vier jaar en erkent "dat de tijd gekomen is om een stap opzij te zetten".

Het traditierijke McLaren hoopte na de wissel van motorleverancier, Renault kwam in de plaats van Honda, dit seizoen eindelijk opnieuw een voorname rol te spelen. Net zoals de voorbije jaren blijven de prestaties evenwel uit. Een vijfde plaats van Fernando Alonso in de openingsrace in Australië is de beste uitslag van een McLaren in de eerste negen GP's. Alonso staat in het WK-klassement achtste, Vandoorne pas zestiende. Bij de constructeurs is McLaren zesde (op tien teams).