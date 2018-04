Teambaas Red Bull: "Verstappen veroorzaakte zelf crash in Bahrein" LPB

13 april 2018

Max Verstappen heeft zelf de crash veroorzaakt vorige week in de kwalificaties van de Grote Prijs van Bahrein. Red Bull-teambaas Christian Horner zei op de website van Autosport dat er geen sprake was van een technische storing, maar dat Verstappen met zijn voet zelf extra gas gaf nadat zijn auto van de baan was geraakt. De Nederlander ramde daardoor een muur langs het circuit.

Verstappen meende zelf dat er een technische storing moet zijn geweest. Hij kreeg in de bocht ineens 150 pk extra. "Dat is raar, want in die bocht ga je niet voluit. Je gaat voorzichtig op het gas", vertelde hij na de crash, die ervoor zorgde dat hij in de race vanaf plaats vijftien moest vertrekken.

Horner gaf een andere versie van de feiten. "Het gaspedaal bleef niet hangen. We denken dat toen Max op de kerbstones kwam, zijn voet begon te trillen en het gaspedaal werd ingeduwd. Het was een combinatie van verschillende factoren, je moet er verder niets in zien. Dit kan gebeuren."