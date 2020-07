Teambaas Ferrari kritisch voor personeel na nieuwe tegenvaller: “Huidige dynamiek binnen team is onaanvaardbaar” XC

20 juli 2020

11u10

Bron: ANP 0 Formule 1 Ferrari-teambaas Mattia Binotto is de wanhoop nabij. Na de tegenvallende optredens in de eerste twee races in Oostenrijk, figureerde de Italiaanse renstal ook gisteren in de Grote Prijs van Hongarije. Sebastian Vettel eindigde als zesde op de Hungaroring, Charles Leclerc passeerde pas als elfde de meet.

Een nieuwe domper voor Ferrari. Vettel en Leclerc werden gisteren op een ronde achterstand gezet. "Gelapt worden is heel pijnlijk voor ons en de fans", foeterde Ferrari-teambaas Binotto. "Dit resultaat is bijzonder teleurstellend en moeilijk te verteren. Iedereen binnen het team van Ferrari moet nu de moed hebben kritisch naar zijn eigen werk te kijken en bereid zijn de koers te wijzigen. Dat is nodig, want de huidige dynamiek binnen het team is onaanvaardbaar."

De teambaas, die toch de eindverantwoordelijke is, wijdde niet uit over zijn eigen functioneren en legde ook niet precies uit wat hij bedoelde met zijn oproep aan de monteurs en engineers. "Er is geen andere oplossing dan deze situatie onder controle te krijgen", was het enige dat de 50-jarige Italiaan nog toevoegde aan zijn relaas.

Ferrari kan al jarenlang de hegemonie van Mercedes niet doorbreken en dit seizoen, dat er door de coronacrisis heel anders uitziet, lijkt op een complete flop uit te draaien. De rode bolide schiet op alle fronten tekort.

Lees ook: Hamilton wint GP van Hongarije en wordt WK-leider, Verstappen nog tweede na crash op weg naar startgrid