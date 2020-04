Teambaas die Michael Schumacher liet debuteren, doet verrassende uitspraak: “Hij is niet de grootste aller tijden” AV

12u40 0 Formule 1 Michael Schumacher. Voor velen is hij de grootste Formule 1-rijder aller tijden. Met zeven wereldtitels staat hij dan ook helemaal bovenaan de ranglijst. Toch zegt Eddie Jordan, voormalig teambaas van Schumi, in de ‘Off The Ball’-podcast dat we de Duitser niet mogen klasseren als de allergrootste.

Hij ligt sinds 2013 in coma, maar met zeven wereldtitels op z’n palmares blijft Michael Schumacher (51) de absolute recordhouder in de Formule 1. Tijdens zijn carrière stond er meermaals geen maat op Schumi en verbrak hij record na record. Zo heeft hij 91 GP-overwinningen op z’n naam staan en stond hij 155 keer op het podium van een Grand Prix. Meer dan wie ook. De Duitser wordt dan ook door velen gecatalogeerd als de grootste aller tijden in z’n sport. Een mening die Eddie Jordan, de teambaas onder wie Schumacher in 1991 debuteerde, niet deelt.

Geen tweede viool

Als eigenaar van het gelijknamige team, Jordan Grand Prix, liet Eddie Jordan in 1991 een 22-jarige Schumacher proeven van z’n eerste F1-race. Lang duurde het huwelijk tussen de twee niet, want na amper één race verkaste Schumi naar de rivalen van Benetton. Toch kan Jordan de capaciteiten van de Duitser niet ontkennen. “Het staat buiten kijf dat Michael enorm getalenteerd was”, zegt hij in de ‘Off The Ball’-podcast.

Ondanks al z’n kwaliteiten, kon Jordan toch ook enkele mindere eigenschappen van Schumacher opsommen. “Wanneer ik terugdenk aan alle contracten die ik met Ferrari moest tekenen met de grote Michael Schumacher, is er geen twijfel over zijn uitstekende talent. Toch is er een gebied waar hij het laat afweten”, vertelt hij. “Dat ene gebied was dat in elk contract, of ik nu met Irvine, Barrichello of Fisichella tekende, er een clausule was met daarin dat zij tweede viool moesten spelen voor hem.”

“Ik had voor hem en voor mezelf graag geconcludeerd dat hij de allerbeste was, maar dat kan ik niet”, zegt Jordan. “De reden daarvoor is dat hij contracten van anderen manipuleerde. Michael passeerde rijders als Felipe Massa op contractuele gronden en dat blijft toch hangen. Het is gewoon jammer dat iemand wiens natuurlijke talent vergelijkbaar, of misschien wel groter, was met dat van Ayrton Senna zich van zulke praktijken moet bedienen.”

Alain Prost

Volgens Jordan is Schumacher dus niet de grootste, maar wie staat dan wel bovenaan zijn lijstje? “ Als je ze allemaal samenbrengt en je vraagt me wie ik denk dat de beste rijder was? Natuurlijk had Michael uitmuntend talent, maar Senna ook.”

“Het is altijd moeilijk om te weten welke van de twee. Ik ben meestal iemand die hier wat consternatie of chaos mee veroorzaakt, omdat ik geloof dat geen van die coureurs de beste was waar ik tegen gereden heb of waar ik deel van uitmaakte. Ik kom eigenlijk altijd terug uit bij Alain Prost”, verrast Jordan.

“De mensen verklaren me gek als ik dit zeg, maar ze weten ook dat Alain Prost vier wereldtitels heeft gewonnen. Wat hij bereikt heeft, een jonge Fransman in die tijd, was verbazingwekkend. Wat ik zo leuk vond aan Alain is dat het hem niet uitmaakte wie zijn teamgenoot was. Hij was een echte teamspeler.”

Ook huidig wereldkampioen Lewis Hamilton komt ter sprake. De Brit is met zes wereldtitels de dichtste belager van Schumacher en heeft nog maar één stuk nodig om op gelijke hoogte te komen met de Duitser. Dat weet Jordan maar al te goed. “Ik denk dat we de komende maanden weer een kampioen zullen zien die zeven wereldtitels behaalt. Dan denk ik dat Lewis alle kans heeft om de grootste rijder aller tijden te worden.”

Opvolging door zoon Mick?

Toch kan de opvolging van Michael Schumacher ook uit de eigen familie komen. Zoon Mick heeft ook de microbe te pakken en reed enkele jaren rond in het Formule 3-circuit. Vorig jaar ging de 21-jarige Duitser zelfs aan de slag in de Formule 2. Hij vond onderdak bij de Ferrari Driver Academy, het opleidingsteam van het gelijknamige Formule 1-team. Het lijkt een kwestie van tijd te worden vooraleer Mick de overstap maakt naar het allerhoogste niveau. Misschien zien we dus binnenkort opnieuw een telg van het geslacht-Schumacher in een F1-bolide naar de prijzen rijden.

