Team Williams stelt nieuwe Formule 1-bolide voor

15 februari 2018

23u12

Bron: Belga 0 Formule 1 Het Williams-team heeft in Londen zijn nieuwe Formule 1-wagen voorgesteld. De nieuwe bolide zou in staat moeten zijn om de kloof met de snelste teams wat te dichten. Opvallend is de volledig witte 'halo' die als cockpitbeschermer fungeert.

"De halo was een technische uitdaging. Het was niet gemakkelijk om de koepel op het chassis gemonteerd te krijgen," vertelde technisch directeur Paddy Lowe. "Het vergde een heel nieuw aerodynamisch concept. Vorig seizoen waren we gemiddeld twee seconden trager dan de beste teams. We denken dat we een grote stap hebben gezet om die kloof te dichten. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat we vijfde of zesde zullen eindigen, want we weten niet hoever de anderen staan. We zullen zien hoe de innovaties zich zullen vertalen naar de piste."

De FW-41-wagens krijgen opnieuw een Mercedes-motor en zullen bestuurd worden door het jongste team van het circuit. Met de 19-jarige Canadees Lance Stroll, die aan zijn tweede seizoen begint, en de 22-jarige Rus Sergey Sirotkin kiest Williams dit jaar voor jong geweld. De Poolse veteraan Robert Kubica, die zijn rentree maakt na een zwaar rally-ongeluk in 2011, is er om als testpiloot zijn ervaring te delen.

"Moesten we aan hen twijfelen, dan zouden we ze nooit achter het stuur zetten. We vertrouwen in hun potentieel," verklaarde Claire Williams, dochter van oprichter Frank Williams. Zij maakt haar rentree als vice-teambaas, nadat ze enkele maanden thuis bleef om voor haar eerste kind te zorgen.

Here it is! The chronically underwhelming Williams FW41-Mercedes... #F1 #WilliamsF1 #Williams #F1isback pic.twitter.com/eTIFVgyIqn AJLF1(@ AJL_F1) link

White halo for the FW41 #WilliamsF1 #fw41 #f1 @SkySportsF1 pic.twitter.com/hwSNi2UOGl Rachel Brookes(@ RachelBrookesTV) link