Strijdvaardige Vandoorne klaar om te schitteren, maar slikt mogelijk bittere pil: "Stoffel moet in Italië oefensessie afstaan aan 18-jarig talent"

20 augustus 2018

20u49

Na een korte pauze komen de Formule 1-rijders komend weekend opnieuw in actie op het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grote Prijs van België. Stoffel Vandoorne kijkt uit naar "één van de hoogtepunten van het seizoen". Maar ondertussen moet onze landgenoot gaan vrezen voor zijn plek bij Mclaren. Lando Norris, een 18-jarige Brit, zou immers een kans krijgen om zijn talent te tonen.

"Ik ben nooit meer klaar geweest om terug te keren na de zomerbreak", verklaart Stoffel Vandoorne op de website van McLaren. "Ik heb er echt van genoten om er even tussenuit te zijn, de knop om te draaien en tijd door te brengen met vrienden en familie. Maar nu kijk ik er zeker naar uit om opnieuw in de wagen plaats te nemen. Mijn thuisrace is altijd één van de hoogtepunten van het seizoen. "Elk jaar zie ik meer en meer fans vol passie in de tribunes. Het gevoel is ongelooflijk, het hele team krijgt altijd een erg warme ontvangst."

Eind juli leek Vandoorne in de Grote Prijs van Hongarije voor de vierde keer dit seizoen op weg naar puntengewin, maar een haperende versnellingsbak besliste daar anders over. In de 51ste van 70 af te leggen rondes moest hij zijn McLaren aan de kant zetten. Hij reed op dat moment op de negende plaats.

"Hoewel die DNF een grote ontgoocheling was, had ik een veel positiever gevoel in de wagen. Het is mijn hoofddoel om dit momentum te behouden dit weekend. Spa is mijn favoriet circuit, wat ook het geval is voor veel andere piloten. Ik heb er heel mijn carrière als jonge rijder gereden, het voelt dan ook als een tweede thuis. Ik hoop dat we de Belgische fans iets mooi kunnen tonen."

Legt Norris hem het vuur aan de schenen?

De eerste vrije oefenritten gaan vrijdag om 11u van start. De 18-jarige Britse reserverijder Lando Norris zal die bij McLaren in de plaats van Fernando Alonso afwerken, die vorige week zijn afscheid in de Formule 1 aankondigde. Norris wordt aanzien als een toptalent, hij is de huidige nummer twee in de Formule 2 en is dan ook een kandidaat voor een racezitje bij Mclaren voor 2019.

Dat is een probleem voor Vandoorne, want Carlos Sainz Jr. neemt volgend seizoen sowieso al de plek in van Alonso. Onze landgenoot moet dus stilaan beginnen vrezen voor zijn plaats - er zijn nu eenmaal maar twee zitjes. Zeker nu het gespecialiseerde 'Motorsport.com' heeft vernomen dat Norris een week na België mogelijk ook in actie komt tijdens de eerste vrije training in Italië. Daar zou Vandoorne zijn wagen dan één oefensessie moeten afstaan. Een extra kans dus voor de Brit om zijn talent te etaleren, Stoffel zwaar onder druk.

"Het inzetten van onze reserverijder maakt niet alleen deel uit van zijn voortdurende ontwikkeling, maar ook van een evaluatie en een evolutie van de prestaties van de auto", liet sportief directeur van McLaren Gil de Ferran optekenen. "We zullen de komende Grands Prix race voor race bekijken waar dit nog meer in ons voordeel kan zijn, waarbij we strategisch te werk zullen gaan."