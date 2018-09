Strijdvaardige Stoffel Vandoorne wil laatste F1-strohalm grijpen maar geeft ook prijs wat de alternatieven zijn GVS

Bron: Motorsport.com 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne beseft maar al te goed dat het bijzonder lastig wordt om een Formule 1-zitje voor volgend seizoen te bemachtigen. " Maar ik blijf vechten tot de grid daadwerkelijk in beton gegoten is." Het alternatief? Een plekje zien te veroveren in andere kampioenschappen of een stapje terugzetten en als testcoureur aan de slag gaan.

Na de GP van Italië verspreidde McLaren niet geheel onverwachts dat Stoffel Vandoorne in 2019 zijn stekje moet afstaan aan toptalent en protegé Lando Norris. De 18-jarige Brit rijdt volgend seizoen naast Carlos Sainz Jr - die overkomt van Renault. Stoffel moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever. En hoewel er de voorbije weken al een heuse stoelendans in de koningsklasse van de autosport plaatsvond, stond hij bij geen enkele renstal helemaal bovenaan de wenslijst.

Aan de vooravond van de GP in Singapore, de vijftiende manche van het seizoen, beseft onze landgenoot dan ook beter dan wie ook dat zijn F1-carrière hoogstwaarschijnlijk geen vervolg krijgt. Hij zou samen met zijn management tal van gesprekken hebben gevoerd, maar vooralsnog zonder succes.

"Blijven vechten"

"De beweging op de coureursmarkt is de laatste weken heel heftig geweest. Er veranderen continu wel dingen, bijna iedere dag verdwijnt er wel een potentieel zitje. De kans dat ik volgend jaar op de Formule 1-grid sta, is erg klein. Maar ik blijf vechten en spreken met iedereen tot de grid daadwerkelijk in beton gegoten is. Ik doe er alles voor, dat is ook het enige wat ik kán doen."

De enige strohalm binnen de F1 lijkt Toro Rosso te zijn, waar beide zitjes nog steeds vacant zijn. Er is evenwel hevige concurrentie. Formule 3-coureur Daniel Ticktum zou een optie zijn, terwijl Sebastien Buémi al recent in de fabriek was om een stoeltje te laten aanmeten. Ook Daniil Kvyat, die er eerder al reed, is in beeld.

Testcoureur?

Een stevige strijd dus, waardoor Vandoorne noodgedwongen rekening houdt met enkele alternatieven. "We spraken niet alleen met Formule 1-teams. We verkennen ook de mogelijkheden in andere kampioenschappen. De focus ligt op het vinden van een racezitje, maar ik weet dus niet of dat binnen de F1 is. Het is zaak om een hoofdprogramma te vinden, mocht er daarna geen kans zijn op een racezitje, kan ik op die manier altijd nog betrokken blijven in de Formule 1." Lees: ook met een rol als testcoureur of reservecoureur is Vandoorne tevreden.